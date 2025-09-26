Bloccati mentre consegnavano cocaina: i Carabinieri arrestano 22enne e 52enne

I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno messo fine a un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando in flagranza un 22enne e un 52enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’intervento è scattato durante un servizio mirato di osservazione in una via residenziale della città. I militari hanno notato il più giovane dei due nascondere una busta nel soffitto dell’androne di una palazzina popolare, poco dopo prelevata dal complice.

Immediatamente, i Carabinieri sono intervenuti bloccando il 52enne, trovato in possesso della busta contenente 30 grammi di cocaina suddivisa in 48 dosi.

Le verifiche non si sono fermate qui: i militari hanno raggiunto anche il 22enne presso la sua abitazione, dove una perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 8.290 euro in contanti e materiale per il confezionamento della droga.

I due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

