Blocco Studentesco dopo il presidio al Domizia Lucilla: “Non siamo un problema di ordine pubblico”

Davanti all’IIS Domizia Lucilla, questa mattina, la protesta degli studenti contro le condizioni dell’istituto si è trasformata in un caso che ha rapidamente superato i confini del dibattito scolastico, diventando terreno di scontro politico e interpretativo.

Secondo quanto riferito dal Blocco Studentesco Roma, l’iniziativa si sarebbe svolta in modo ordinato e senza alcuna interruzione delle attività didattiche.

Un’azione definita dal movimento come “pacifica”, nata con l’obiettivo di portare all’attenzione criticità strutturali e organizzative della scuola attraverso volantinaggio e momenti di confronto diretto con gli studenti.

“Non un problema di ordine pubblico”

Nel comunicato diffuso nel pomeriggio, il movimento studentesco contesta quella che definisce una lettura distorta dell’accaduto.

“Ancora una volta – affermano – un’iniziativa politica viene trasformata in una questione di ordine pubblico”. Secondo la loro ricostruzione, l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato immediato e avrebbe alimentato l’ipotesi di possibili denunce per manifestazione non autorizzata.

Una dinamica che, sempre secondo il gruppo, si inserirebbe in un quadro più ampio di crescente difficoltà per ogni forma di attivismo studentesco non allineato. “Si preferisce etichettare invece di confrontarsi sui contenuti”, sostengono, parlando di un clima in cui la presenza politica nelle scuole viene spesso percepita come elemento di disturbo.

Il nodo della partecipazione nelle scuole

Nel loro intervento, i rappresentanti del Blocco Studentesco sottolineano come la semplice attività di informazione e discussione tra studenti non dovrebbe essere interpretata come una minaccia.

L’obiettivo resta quello di mantenere alta l’attenzione sulle condizioni degli istituti scolastici e rivendicare spazi di confronto pubblico all’interno delle scuole.

“Non si tratta di creare tensioni – spiegano – ma di rivendicare il diritto degli studenti a esprimersi e a partecipare attivamente alla vita scolastica e civile”.

Un confronto che si allarga

L’episodio riaccende così il dibattito più ampio sul ruolo delle manifestazioni studentesche negli istituti italiani e sui confini tra iniziativa politica, libertà di espressione e gestione dell’ordine pubblico negli spazi scolastici.

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