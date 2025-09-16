“Bollette Ater pazze e zero disinfestazioni: l’emergenza nel IV Municipio continua. Basta abbandono”

Pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Valerio Palmaccio (PD).

“Bollette ATER con richieste assurde, scuole in condizioni critiche, derattizzazioni mai effettuate e zanzare a sciami nei cortili delle case popolari: nel IV Municipio la situazione è ogni giorno più drammatica. Sono ancora una volta costretto a intervenire pubblicamente per chiedere “chiarezza” .

Bollette con voci incomprensibili: cittadini sul piede di guerra.

Negli ultimi mesi, decine di famiglie del territorio si sono ritrovate tra le mani bollette da parte della Azienda ATER con voci che definire bizzarre è un eufemismo. È inaccettabile che le famiglie debbano pagare per servizi mai eseguiti. Vogliamo chiaramente sapere chi ha autorizzato queste voci di spesa e perché non c’è alcuna rendicontazione trasparente.

Scuole e case ERP, zanzare e topi ovunque, presto chiarezza.

I problemi non si fermano alle bollette. Le segnalazioni sullo stato delle scuole pubbliche e delle case ERP sono in continuo aumento. In alcune scuole primarie i genitori denunciano la totale assenza di derattizzazione e disinfestazione, con zanzare che invadono le aule e i cortili, e topi avvistati vicino ai bidoni della mensa, per non parlare dei parchi e vicino ai cassonetti della spazzatura.

Abbiamo già protocollato la richiesta per sapere chiaramente dall’Assessorato all’ambiente e alle politiche abitative perché non sono stati effettuati gli interventi di disinfestazione previsti per legge.

I più fragili del nostro territorio – bambini, anziani, famiglie in difficoltà – meritano rispetto e attenzione, non questo abbandono.

Anche questa mattina sono tra i residenti ascoltando le lamentele dei cittadini. Essere presenti sul territorio chiaramente è il nostro dovere. Non è solo una questione politica, è una questione di dignità per chi vive qui. Siamo pronti a portare queste denunce anche in Campidoglio.

Nel frattempo, il Municipio attende risposte concrete da parte del Comune e delle società partecipate. I cittadini del IV Municipio, però, sembrano aver perso la pazienza. E vogliono vedere risultati. Chiaramente”

