“Bollette Ater pazze e zero disinfestazioni: l’emergenza nel IV Municipio continua. Basta abbandono”
Comunicato stampa di denuncia da parte del Consigliere Valerio Palmaccio
Pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Valerio Palmaccio (PD).
“Bollette ATER con richieste assurde, scuole in condizioni critiche, derattizzazioni mai effettuate e zanzare a sciami nei cortili delle case popolari: nel IV Municipio la situazione è ogni giorno più drammatica. Sono ancora una volta costretto a intervenire pubblicamente per chiedere “chiarezza” .
Bollette con voci incomprensibili: cittadini sul piede di guerra.
Negli ultimi mesi, decine di famiglie del territorio si sono ritrovate tra le mani bollette da parte della Azienda ATER con voci che definire bizzarre è un eufemismo. È inaccettabile che le famiglie debbano pagare per servizi mai eseguiti. Vogliamo chiaramente sapere chi ha autorizzato queste voci di spesa e perché non c’è alcuna rendicontazione trasparente.
Scuole e case ERP, zanzare e topi ovunque, presto chiarezza.
I problemi non si fermano alle bollette. Le segnalazioni sullo stato delle scuole pubbliche e delle case ERP sono in continuo aumento. In alcune scuole primarie i genitori denunciano la totale assenza di derattizzazione e disinfestazione, con zanzare che invadono le aule e i cortili, e topi avvistati vicino ai bidoni della mensa, per non parlare dei parchi e vicino ai cassonetti della spazzatura.
Abbiamo già protocollato la richiesta per sapere chiaramente dall’Assessorato all’ambiente e alle politiche abitative perché non sono stati effettuati gli interventi di disinfestazione previsti per legge.
I più fragili del nostro territorio – bambini, anziani, famiglie in difficoltà – meritano rispetto e attenzione, non questo abbandono.
Anche questa mattina sono tra i residenti ascoltando le lamentele dei cittadini. Essere presenti sul territorio chiaramente è il nostro dovere. Non è solo una questione politica, è una questione di dignità per chi vive qui. Siamo pronti a portare queste denunce anche in Campidoglio.
Nel frattempo, il Municipio attende risposte concrete da parte del Comune e delle società partecipate. I cittadini del IV Municipio, però, sembrano aver perso la pazienza. E vogliono vedere risultati. Chiaramente”
