Bomba d’Acqua a Roma: il maltempo manda la città in tilt

Nella giornata odierna (Martedì 3 Settembre 2024), Roma è stata sorpresa da una bomba d’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri fiumi in piena.

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città, lasciando i romani sbalorditi e in difficoltà. In via del Crocifisso, a due passi dal Vaticano, l’acqua ha raggiunto livelli impressionanti, sommergendo le auto fino alle portiere.

Nonostante le previsioni avessero già annunciato un temporale, l’intensità del fenomeno ha superato ogni aspettativa. La Polizia locale è stata sommersa da richieste d’intervento, con segnalazioni che si sono concentrate soprattutto per rami spezzati e alberi pericolanti.

Prati è stato uno dei quartieri più colpiti, con emergenze registrate in via Angelo Emo, piazza Prati degli Strozzi, viale Giulio Cesare e via Anastasio II. In via Santa Maria di Galeria e via di Valle Aurelia, alberi caduti hanno bloccato la circolazione, richiedendo l’intervento immediato dei caschi bianchi e del Servizio Giardini.

Il maltempo ha lasciato il segno in tutta la città: Prati è stato solo l’inizio. Allagamenti sono stati segnalati anche alla Pineta Sacchetti e nel centro storico,

mentre a Tor Bella Monaca il vento impetuoso e la pioggia battente hanno reso impossibile uscire di casa, con strade trasformate in torrenti d’acqua.

Dopo giornate di caldo estremo, con temperature da bollino rosso, oggi Roma ha visto un drastico cambiamento: il termometro è sceso da oltre 30 gradi a 24, portando la città a un’insolita giornata da bollino giallo.

La Protezione Civile regionale, già allertata ieri, aveva previsto questo repentino cambiamento, emettendo un’allerta meteo gialla per 24 ore a causa del rischio di forti rovesci e brevi temporali.

E domani, la Capitale potrebbe ancora trovarsi a fronteggiare nuovi acquazzoni intensi.

Per segnalazioni dei danni causati dal maltempo sulla città, potete inviarci foto e video, alla seguente e mail: info@abitarearoma.it

