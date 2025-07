Bombardamento San Lorenzo, cerimonia per l’82° anniversario

Al Parco Caduti del 19 Luglio 1943, questa mattina, cerimonia commemorativa alla presenza dell’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio per l’82° anniversario dei bombardamenti che devastarono il quartiere Tiburtino – San Lorenzo.

Il primo attacco subito dalla Capitale nel corso della Seconda guerra mondiale segnò in modo drammatico la popolazione. L’obiettivo era colpire lo scalo ferroviario centrale di Roma, ma le oltre 4 mila bombe sganciate non risparmiarono il popolare quartiere.

