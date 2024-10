Bonafoni (Pd Lazio), condizione persone con disabilità peggiora drammaticamente

“Dal convegno “Vivere nella società: lavoro, autonomia, indipendenza”, organizzato ieri da Spi Cgil di Roma e Lazio, Cgil di Roma e del Lazio, Fish Lazio e Capodarco sono emersi dati che certificano una situazione drammatica per le persone con disabilità, per le quali l’incidenza di esposizione al rischio di povertà è passata dal 18,8 per cento del 2012, al 21 per cento del 2020, addirittura salendo al 32,5 per cento in caso di limitazioni più gravi.

Vigileremo affinché ci sia un impegno serio in termini di finanziamenti per il sociale e per individuare le adeguate coperture nella discussione sul nuovo Piano Sociale Regionale.

In un contesto reso già complicato dalla situazione economica, le famiglie delle persone con disabilità non possono essere lasciate da sole a sostenere il peso di una quotidianità fatta molto spesso di sofferenza e solitudine”.

Così in una nota la consigliera regionale Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del PD e responsabile Terzo Settore e associazionismo che ieri ha partecipato all’iniziativa.

