Bonessio (Avs): più efficienza e sostenibilità, bene l’affidamento in house dei servizi cimiteriali ad Ama per i prossimi tre anni

“Bene l’affidamento in house della gestione dei servizi cimiteriali ad Ama S.p.A. Con la deliberazione per le nuove linee guida del Contratto di Servizio approvata in Assemblea capitolina vogliamo rendere più efficiente un servizio che deve poter essere all’altezza della Capitale d’Italia.

Siamo soddisfatti che l’Aula abbia approvato la deliberazione dell’assessora Sabrina Alfonsi ma anche gli emendamenti che, come gruppo capitolino, abbiamo presentato per ridare decoro a luoghi che sono vere e proprie città nella città e per renderli più sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

Per incentivare l’efficientamento funzionale ed energetico è stata prevista l’installazione di impianti di compostaggio per il recupero e il trattamento degli scarti vegetali e organici; l’avvio in tutti i cimiteri capitolini della raccolta differenziata, con relativo riciclo o recupero energetico ai fini del fabbisogno interno.

Laddove sia possibile verranno installati pannelli fotovoltaici per alimentare i forni crematori, il sistema di illuminazione, anche votiva, i veicoli elettrici di servizio e di trasporto pubblico intra-cimiteriale, e il riscaldamento e il raffrescamento delle sedi amministrative. Si tratta di un atto doveroso per migliorare il servizio e rispettare la memoria dei nostri cari.” Così in una nota il consigliere capitolino di Alleanza Verdi-Sinistra, Nando Bonessio.

