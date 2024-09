Bonessio (Avs), presto progettazione per ristrutturare la pista di atletica Tor Tre Teste

“Grazie al lavoro di squadra fra tutte le forze politiche, e per il quale ringrazio in particolare il consigliere Nanni, tra Assessorato e Commissione sport, nonché alle segnalazioni pervenute da diverse associazioni e cittadini, è stata ottenuta la disponibilità della Fondazione Euroma2024 e Sport e Salute a progettare e finanziare l’intervento di riqualificazione dell’impianto di atletica di Tor Tre Teste nel Municipio V.

Questa mattina in Commissione Sport abbiamo fatto il punto della situazione anche alla luce del sopralluogo che si è svolto ieri alla presenza, tra gli altri, del concessionario della struttura e dell’assessore Onorato.

Con questo accordo tecnico-economico che non impegnerà risorse di Roma Capitale, entro fine anno dovrebbe essere presentata una prima proposta progettuale con l’auspicio che, per l’estate 2025, possano finalmente iniziare i lavori. Vigileremo affinché l’intervento proceda così come illustrato oggi in Commissione.

Il campo di atletica Nori, in parte inagibile da 8 anni e in un avanzato stato di degrado, è un importante centro di aggregazione sociale, oltre a essere un punto di riferimento per i praticanti dell’atletica leggera.

Sono centinaia di migliaia i cittadini del quadrante est della città potenziali fruitori di questo impianto sportivo di Roma Capitale che deve essere riconsegnato quanto prima agli atleti nel pieno della sua funzionalità.

Inoltre, è una delle pochissime piste di atletica presenti nella periferia romana, in un territorio che sconta la carenza di luoghi pubblici destinati allo sport, tra cui la Piscina Azzurra7 per la quale però è stato già avviato un progetto di recupero.”

Così in una nota il consigliere capitolino Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport di Roma Capitale.

