Bonifica di Retake Tor Sapienza a Casale Rosso

“Nella mattina di sabato 27 maggio 2023 si è svolto un intervento di bonifica in sostegno dell’impegno di un nostro Volontario, minacciato da una figura legata al mondo della prostituzione e della droga presente attorno al sentiero che collega Via Franco Angeli a via Prenestina, in zona Casale Rosso (Togliatti). Si rammenta che proprio in questa stradina il 22 giugno 2021 è stato ritrovato il cadavere brutalmente martoriato di Adrieli, una giovane transessuale brasiliana. All’evento hanno aderito i ragazzi del collettivo Casale Rosso, i volontari dei gruppi Retake Roma di zona e alcuni cittadini venuti in sostegno da altri quartieri romani.

Sono stati rimossi un notevole quantitativo di sacchi pieni di immondizia, rifiuti speciali e vari ingombranti. È di rilievo il fatto che siano stati ritrovati mazzi interi di adesivi pubblicitari per le riparazioni delle serrande.

La numerosa presenza di preservativi rinvenuti conferma l’uso della via per la prostituzione. Ancora più spaventoso è stato il ritrovamento di ben 90 siringhe usate, individuate e segnalate alla Fondazione Villa Maraini che le ha rimosse prontamente.

Da sottolineare l’utilizzo strategico di questa piccola via per il collegamento dei quartieri Casale Rosso e Quarticciolo e pertanto molto trafficata dai pedoni della zona, con loro rischio vista la situazione.

Le istituzioni da noi sollecitate sui problemi della via ed in generale del quartiere, si sono dimostrate comprensive e decise ad attivarsi per cercare di contrastare la situazione di illegalità che sta affliggendo il punto su cui siamo intervenuti. Siamo fiduciosi in un loro intervento di risposta in tempi brevi e soprattutto confidiamo in una maggiore presenza delle forze dell’ordine per vigilare e arginare questa situazione”.

Così informa in un comunicato Tor Sapienza Retake.