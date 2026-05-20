Borghesiana, sfregio alla polisportiva: vandalizzata la nuova tensostruttura del volley

Un raid notturno, l’incoscienza di pochi e una ferita profonda inferta al cuore sociale di un intero quartiere.

La Polisportiva Borghesiana, storico punto di riferimento per lo sport di base nella periferia est della Capitale, è stata l’obiettivo di un grave atto vandalico che ha visto il danneggiamento della tensostruttura dedicata alla pallavolo, i cui lavori di riqualificazione si erano conclusi solo di recente.

Un episodio che ha suscitato immediata indignazione tra i residenti del Municipio VI, da anni legati a un impianto che rappresenta molto più di un semplice luogo di allenamento.

Il danno materiale colpisce una struttura nel pieno delle sue attività, ma a rendere ancora più amara la vicenda è la dinamica del gesto: gli autori dello sfregio sarebbero infatti alcuni giovani della zona, i cui volti e movimenti sono stati immortalati dai sistemi di videosorveglianza del centro sportivo.

Onorato: “Chi compie questi atti offende un intero territorio”

La reazione delle istituzioni capitoline non si è fatta attendere, esprimendo una ferma condanna nei confronti dei responsabili e una stretta vicinanza alla dirigenza del club e alle famiglie degli atleti.

“Esprimo la mia totale solidarietà alla Polisportiva Borghesiana, alle famiglie e a tutti gli atleti che frequentano il centro”, ha dichiarato l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. “Si è trattato di una bravata del tutto ingiustificata, messa in atto da alcuni ragazzi del quartiere che sono già stati identificati grazie alle immagini delle telecamere”.

L’assessore ha poi voluto accendere i riflettori sul ruolo sociale degli impianti di periferia: “I centri sportivi, in particolar modo nei quartieri meno centrali, non sono solo spazi di gioco, ma veri e propri presidi di sicurezza, socialità e legalità. Chi vandalizza questi luoghi offende una comunità intera e vanifica i sacrifici e la passione di chi, ogni giorno, permette a centinaia di giovani di fare sport in un ambiente sano”.

Celli: “Un attacco ai giovani, ma non ci faremo intimidire”

Ai messaggi di vicinanza si sono unite anche le parole di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, che ha rimarcato la gravità dell’accaduto alla luce degli sforzi fatti per ammodernare l’impianto, oggi utilizzato quotidianamente da oltre 400 ragazzi.

“Questo atto vandalico non è solo un danno a un bene materiale, ma rappresenta un’offesa diretta al valore sociale dello sport e all’impegno costante di volontari, tecnici, dirigenti e famiglie”, ha spiegato Celli. “La palestra era stata riqualificata da pochissimo proprio per restituire al territorio uno spazio sicuro e all’avanguardia. Danneggiare un bene comune significa colpire il diritto dei giovani a usufruire di spazi pubblici dignitosi”.

La presidente ha poi concluso con una rassicurazione sul futuro della struttura: “Non ci lasceremo intimidire da simili azioni. Resteremo fermamente al fianco della Polisportiva Borghesiana per sostenere qualsiasi iniziativa necessaria a riparare i danni nel più breve tempo possibile e per incrementare le misure di tutela a salvaguardia di questi spazi, che sono un patrimonio collettivo irrinunciabile per il territorio”.

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