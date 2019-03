Borgo. Sequestrati dalla Polizia prodotti alimentari vietati a base di canapa light

Nel corso dei servizi amministrativi e di prevenzione disposti dal Questore di Roma, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo e della Divisione della Polizia Amministrativa della Questura, coadiuvati dalla Agenzia delle Dogane e dalla Polizia Roma Capitale, hanno effettuato una ispezione presso un punto vendita in zona Borgo, condotto a mezzo distributori automatici, riscontrando numerose violazioni amministrative che hanno determinato il sequestro di tutti i prodotti alimentari presenti negli espositori.

In particolare, si è accertato che l’attività era condotta in mancanza delle licenze previste dalla normativa e che i prodotti presenti nei contenitori erano non conformi alle norme sulle etichettature alimentari ed alla disciplina doganale.

Complessivamente venivano posti sotto sequestro 385 prodotti alimentari, tra cui birre, bevande energetiche, biscotti e tisane, tutti non corrispondenti alla normativa vigente sia per gli ingredienti della canapa legale utilizzati sia per le propagandate proprietà erboristiche falsamente attribuite.

Ai titolari della società venivano contestate sanzioni amministrative per complessivi 10 mila euro.

La mancata segnalazione al pubblico del sistema di vigilanza a circuito chiuso, operante all’interno ed all’esterno dell’esercizio ha determinato anche la segnalazione all’autorità garante per il trattamento dei dati personali, che provvederà alle relative contestazioni.