Borse schermate per ripulire l’Outlet di Valmontone: rubate scarpe di marca

Un colpo studiato nei minimi dettagli, scoperto in tempo dai Carabinieri delle Stazioni di Valmontone e Segni insieme al Norm della Compagnia di Colleferro.

Protagonisti una coppia di 61 e 42 anni e una di 47 e 35 anni, tutti cittadini peruviani, sorpresi in flagranza mentre tentavano di mettere a segno un furto all’interno di due note boutique dell’Outlet di Valmontone.

I militari, impegnati in un servizio mirato di prevenzione e contrasto ai reati predatori, hanno potuto contare anche sulla collaborazione del personale della vigilanza del centro commerciale.

Grazie a questa sinergia, le quattro persone sono state intercettate all’uscita dei negozi, in possesso di scarpe firmate rubate per un valore complessivo di circa 750 euro.

A destare sospetto non sono stati solo i movimenti rapidi e nervosi dei malviventi, ma anche le borse schermate utilizzate per eludere i sistemi antitaccheggio.

L’escamotage, già collaudato all’ingresso dell’attività, permetteva di verificare se le barriere di sicurezza potessero essere aggirate, dimostrando un livello di organizzazione preoccupante.

La merce è stata immediatamente recuperata e restituita ai negozi, mentre le borse schermate sono state sequestrate.

Le indagini dei Carabinieri hanno inoltre rivelato un ulteriore reato. Il 47enne della seconda coppia era sottoposto a divieto di avvicinamento nei confronti della 35enne, emesso dall’autorità giudiziaria per maltrattamenti in famiglia.

Per questo motivo, all’arresto per furto aggravato in concorso si è aggiunto anche quello per violazione del provvedimento restrittivo.

Al termine delle formalità di rito, i quattro arrestati sono stati accompagnati presso i rispettivi domicili in attesa del rito direttissimo.

