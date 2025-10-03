Borseggiatore in fuga nei tunnel della metro: caos a Termini durante lo sciopero

Caos nella mattinata lungo la linea della metropolitana di Roma. Alla fermata Termini, già gremita di pendolari in attesa per la fascia di garanzia, un borseggiatore ha colpito e poi si è dileguato tra i tunnel sotterranei.

È successo alle 7:10 di questa mattina: un uomo derubato in banchina, il ladro che approfitta della calca e scappa via in direzione Battistini, inseguito solo dall’allarme e dallo sconcerto dei passeggeri.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con conseguente rallentamento delle corse. Ma il malvivente è riuscito a far perdere le proprie tracce, sfruttando i cunicoli che collegano le gallerie sotterranee.

Non è un caso isolato: i tunnel della metro capitolina sono spesso usati dai ladri come vie di fuga. Una strategia rischiosa, che a volte si trasforma in tragedia.

Nel maggio scorso, tra Anagnina e Cinecittà, un ladro in fuga dopo un borseggio fu travolto e ucciso da un convoglio. Accanto al corpo, venne ritrovato il portafogli appena rubato a un passeggero.

