Borseggiatrici, pusher e un ricercato per tentato omicidio: raffica di arresti a Termini

Una vasta operazione di sicurezza e contrasto al degrado urbano ha interessato nelle ultime ore l’area compresa tra la stazione Termini, San Lorenzo ed Esquilino.

Un intervento capillare che ha coinvolto polizia, Guardia di Finanza, AMA e Sala Operativa Sociale, con l’obiettivo di garantire ordine, sicurezza e tutela dei cittadini e dei turisti.

Il bilancio parla chiaro: tre arresti, 140 persone identificate e numerosi interventi di bonifica in zone considerate particolarmente sensibili.

Nel mirino delle forze dell’ordine è finito un pusher tunisino, sorpreso in flagranza durante lo scambio di droga con un cliente.

Poco dopo, gli agenti sono intervenuti nella metro B, dove una 25enne bosniaca ha tentato di rapinare un giovane dello zaino: la donna è stata bloccata e arrestata.

A completare il tris, l’arresto di un 42enne algerino, ricercato da oltre un mese e già destinatario di un ordine di carcerazione per tentato omicidio, intercettato nei pressi di piazza dell’Esquilino.

Oltre agli arresti, i controlli hanno portato all’identificazione di 140 persone: tre di queste, prive di permesso di soggiorno, sono state accompagnate all’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione.

Parallelamente, un’attenzione particolare è stata riservata al decoro urbano: in sinergia con AMA, sono stati bonificati gli spazi più degradati di piazza dei Cinquecento, via Manin, piazza Sisto V e piazza dei Siculi.

Qui sono stati rimossi giacigli di fortuna e rifiuti accumulati, spesso utilizzati come riparo da senza fissa dimora. In parallelo, la Sala Operativa Sociale ha censito le persone fragili incontrate, attivando i canali di assistenza necessari.

“Queste azioni – sottolineano dalla Questura di Roma – proseguiranno con costanza per garantire la presenza strutturata delle Istituzioni nelle aree critiche del centro storico, ristabilendo legalità, ordine e sicurezza”.

