Botti di Capodanno, l’aria di Roma “regge”: solo una centralina fuori norma. Al Pigneto il record di smog

È un paradosso tutto romano quello che emerge dal monitoraggio dell’aria nelle prime 24 ore del 2026.

Se le cronache ospedaliere parlano di una notte violenta e tragica, i sensori dell’Arpa Lazio raccontano una storia diversa: quella di una città che, per cause meteorologiche o per una diversa composizione dei fuochi, non è rimasta soffocata dalla consueta coltre di fumo acre.

Solo la centralina “Preneste” va fuori giri

Sulle tredici centraline di monitoraggio sparse per la Capitale, solo una ha alzato bandiera bianca. È quella di Preneste (Largo Perestrello, al Pigneto), che ha superato la soglia critica di 50μg/m3 di PM10.

Un dato isolato, sebbene i valori siano rimasti vicini al limite anche nelle postazioni di:

Corso Francia (Centralina Francia);

Porta Metronia (Centralina Magna Grecia);

Cinecittà.

Il confronto col passato: il “miracolo” del 2026

Per capire la portata del dato odierno, basta guardare allo specchietto retrovisore. Il 1° gennaio 2025 era stato un disastro ambientale: tutte le centraline della città avevano sforato i limiti.

Al Pigneto si erano toccati i 162μg/m3 (tre volte oltre il consentito), mentre Cinecittà viaggiava sui 143μg/m3.

Anche rispetto agli anni precedenti, il 2026 segna un miglioramento netto:

2024: 3 centraline sopra i limiti.

2023: 9 centraline sopra i limiti.

2022: 9 centraline sopra i limiti (picco massimo a 81).

Un dato sorprendente (e un po’ amaro)

La sorpresa è ancora maggiore se si considera che appena due giorni prima del veglione, il 29 dicembre, la situazione era peggiore, con tre centraline già oltre i limiti a causa dello smog da traffico e riscaldamento.

Resta l’amaro in bocca per un Capodanno che, se dal punto di vista ambientale ha concesso una tregua, dal punto di vista umano ha confermato la pericolosità di un’usanza che continua a mietere vittime. L’aria è più pulita, ma il prezzo pagato in termini di sicurezza resta altissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.