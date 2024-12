Box segreto alla Balduina: trovato arsenale da spaccio, arrestato 36enne

Una doppia vita quella condotta da un 36enne romano, arrestato il 30 novembre nel quartiere Balduina durante un’operazione della polizia.

All’apparenza, un insospettabile lavoratore, impegnato a guidare mezzi per il trasporto di bambini. In realtà, secondo le indagini degli agenti del distretto di Primavalle, un piccolo trafficante di droga attivo nella zona nord della Capitale.

Il sospetto dell’uomo è nato da una serie di appostamenti durante i quali è stato visto effettuare movimenti sospetti, scambi rapidi in diverse aree del quadrante nord di Roma. I poliziotti, con il supporto delle unità cinofile, sono intervenuti per perquisire un box di sua proprietà.

Il risultato? Una scoperta inquietante. Nascosti tra gli oggetti del locale sono stati trovati 100 grammi di cocaina, una somma di 4700 euro in contanti, e una pistola Zoraki 914, completa di tre proiettili calibro 9 corto e predisposta per l’utilizzo di un silenziatore.

Un arsenale che lascia pensare a possibili attività legate non solo al traffico di droga, ma anche ad azioni di maggiore pericolosità.

Arrestato in flagranza di reato, il 36enne dovrà rispondere delle accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di possesso illegale di arma da fuoco.

