Bracciano, maxi operazione antidroga: tre arresti e sequestri per oltre 300 grammi di stupefacenti

Una rete di spaccio smantellata, tre arresti e un ingente sequestro di droga: è il bilancio del blitz straordinario condotto dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano, impegnati in un’operazione ad alto impatto per contrastare il traffico di stupefacenti sul territorio.

Al termine delle attività, i militari hanno sequestrato quasi 100 grammi di cocaina, 200 di hashish e 25 di marijuana, oltre a denunciare sei persone e segnalare otto consumatori alle autorità amministrative.

A Morlupo, i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno messo a segno due colpi decisivi. Nel primo caso, un 45enne italiano nascondeva 46 grammi di cocaina in una cantina nel cuore del centro storico, convinto di aver trovato un rifugio sicuro per il suo carico illecito.

Nel secondo, un 32enne kosovaro è stato sorpreso con un vero e proprio kit dello spacciatore: 42 grammi di hashish, 18 di marijuana e 23 di cocaina, pronti per essere immessi sul mercato nero. Entrambi sono stati arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia, in attesa dell’udienza di convalida.

Nel frattempo, a Manziana, un 22enne italiano ha tentato disperatamente di sbarazzarsi della droga durante un controllo, ma i militari sono riusciti a bloccarlo e a recuperare 20 grammi di hashish e marijuana, oltre a un grammo di cocaina. Il giovane è finito agli arresti domiciliari.

Oltre agli arresti, cinque persone sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio, mentre un altro individuo è finito nei guai per possesso ingiustificato di un coltello.

Sul fronte dei consumatori, otto persone, tra cui tre minorenni, sono state segnalate dopo essere state trovate con modiche quantità di hashish e marijuana.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e repressione della criminalità, condotto sotto la supervisione delle Procure di Tivoli e Civitavecchia.

