Bufalotta: minorenne ma con l’auto a noleggio, vede i carabinieri e tenta la fuga

Inseguimento da film, nella zona della Bufalotta. Un giovane nonostante non avesse la patente di guida si è messo al volante di un’auto probabilmente a noleggio e ha ingaggiato un inseguimento con i militari. L’accaduto nella serata di ieri, Giovedì 22 Febbraio 2024. A finire nei guai un 17enne romano, arrestato dai carabinieri della stazione Talenti perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il minorenne, vedendo transitare una pattuglia dei carabinieri in via della Bufalotta, ha tentato di darsi alla fuga guidando l’auto ma è stato subito bloccato. I militari lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di 25 dosi di cocaina, alcune dosi di hashish e 165 euro, ritenuti provento di attività illecita.

l ragazzo è stato anche multato per guida senza patente perché mai conseguita e accompagnato presso il centro di prima accoglienza minori in via Virginia Agnelli.

