Bulli aggrediscono due ragazze al parco di via Balabanoff

Apprendiamo dal gruppo Facebook di quartiere di un fatto molto grave accaduto ieri sera 5 settembre 2023 verso le 18,30 nel parco adiacente via Balabanoff a Colli Aniene. Due ragazzine sono state aggredite da un gruppo di coetanei di circa 12/13 anni. Una delle due ragazzine ha ricevuto percosse. I genitori hanno sporto regolare denuncia. I ragazzini non sono stati riconosciuti. Il fatto è gravissimo. Poteva accadere a qualunque ragazzo o ragazza del quartiere. A quell’ora il parco è gremito di persone. Se qualcuno avesse visto qualcosa dovrebbe riferire i fatti alle forze dell’ordine.

Abbiamo scritto spesso articoli contro il bullismo ma ora si sta esagerando. Questi “figli” di questa società malata sono il frutto della diseducazione che certi genitori impartiscono ai figli “aiutati” in questo dai cattivi esempi provenienti dalla televisione, dai social network e dalle chat. Il resto lo fa il “branco”, dove l’esaltazione del singolo viene amplificata da chi fa parte di quel gruppo che non può tirarsi indietro neanche di fronte ad azioni eccessive altrimenti rischia l’espulsione.

Le motivazioni e le cause della degenerazione che spesso portano alla violenza sono molteplici: odio, intolleranza, convinzioni ideologiche, politiche o religiose. Il più delle volte questi gruppi hanno a capo un leader, carismatico, sicuro di sé e delle sue idee. Ma in questo caso stiamo parlando di dodicenni, ossia poco più che bambini. La responsabilità dei genitori in questo fatto è ancora più grande. La scarsa sorveglianza dei propri ragazzi è il primo atto accusatorio che ci permettiamo di fare.

L’art. 2048 del codice civile sancisce la responsabilità dei genitori per i danni cagionati a terzi dai figli. Questa estate, in molte parti del quartiere, abbiamo notato gruppi di ragazzi minorenni lasciati allo sbando fino alle 2 o 3 di notte disturbando la quiete pubblica e non solo.