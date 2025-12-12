Categorie: Varie
Buon 100° compleanno, signora Tina D’Antuono!

La festa, l'8 dicembre, con la benedizione di Papa Leone XIV e l'omaggio del V Municipio

Maria Grazia Longobardi - 12 Dicembre 2025

Il pomeriggio dell’8 dicembre 2025 la signora Concetta D’Antuono, per tutti semplicemente Tina, circondata dall’affetto di parenti e amici ha festeggiato il suo centesimo compleanno!

La sua è stata una vita dedicata alla famiglia e ai figli, alla scuola.  Professoressa di matematica presso la Scuola media Massaia a Centocelle, membro attivo dell’Istituzione Teresiana, ancora oggi coordina le riflessioni mensili.

Una donna di grande fede e perciò i suoi festeggiamenti per i 100 anni sono iniziati con una messa di ringraziamento celebrata a casa sua da Padre Antonio Ortenzi, amico di famiglia.

Al termine della messa Padre Antonio ha consegnato a Tina la benedizione di Papa Leone XIV per i suoi 100 anni. A seguire un momento di condivisione terminato con torta e brindisi.

Hanno omaggiato Tina, Mauro Caliste, Presidente del V Municipio e il Consigliere Walter Pacifici, consegnandole una targa ricordo e porgendo i migliori auguri.

La redazione di Abitare A Roma si associa nell’augurare ogni bene alla signora Tina.

