Bus 024, Rollo (PD): “Conferma passaggio linea nella zona Palatucci/Bellino a Cesano”

Si è tenuto ieri alla presenza di Roma Servizi per la Mobilità il sopralluogo tecnico che ha confermato la fattibilità del passaggio della linea 024 nel piano di zona B20.

“A settembre 2014 i cittadini avevano depositato in municipio oltre 500 firme per chiedere il servizio di trasporto pubblico in un’area densamente abitata, regolarmente dotata di marciapiedi, lontana dalla stazione ferroviaria e dalle fermate delle linee che coprono il territorio. Quindi dopo un atto votato in consiglio municipale, proposto dalla sottoscritta e dall’allora consigliere Stefano Cavini, si tennero dei sopralluoghi con la Mobilità e il Dipartimento Trasporti che a maggio del 2015 si concretizzarono nell’attestazione di parere positivo del passaggio dello 024. L’itinerario proposto prevede la deviazione dell’autobus da Via della Stazione di Cesano in Via Palatucci, un piccolo tratto di Federico Bocchetti e Via Bellino fino alla rotatoria per tornare indietro su Via della Stazione di Cesano dove la vettura prosegue il percorso in entrambi in sensi. I tecnici presenti mi hanno confermato la necessità di posizionare le fermate dal lato di Via Bellino in cui non vi sono abitazioni così da non togliere parcheggi ai residenti e visibilità alle varie rampe di accesso ai garage. In questi ultimi anni, dopo un ulteriore atto votato in consiglio, ho chiesto più volte il sopralluogo per portare a termine il prolungamento della linea, con lettere agli enti preposti e richieste in municipio, incontrando l’appoggio del presidente della commissione mobilità municipale, a cui va il mio personale ringraziamento per la sensibilità dimostrata sulla questione. Ora occorre portare a termine le ultime fasi e l’esecuzione delle prescrizioni segnalateci, così da offrire definitamente un servizio pubblico a quei cittadini che tutti i giorni sotto la pioggia ed il sole fanno chilometri per raggiungere la prima fermata disponibile”.

Così in una nota Agnese Rollo, consigliera PD del Municipio Roma XV.