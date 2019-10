Bus contro albero. Numerosi feriti

Grave incidente questa mattina, 16 ottobre, in via Cassia (altezza del civico 481) dove un autobus della linea 301 si è schiantato contro un albero.

Purtroppo 35 sono stati i feriti e i contusi. Di questi 29 sono stati portati all’ospedale: 9 in codice rosso, 14 giallo e 6 verde.

Nessuno è in pericolo di vita.

Oltre a numerose ambulanze sono dovuti intervenire anche i Vigili del Fuoco per liberare alcuni passeggeri rimasti incastrati nelle lamiere.

La zona dell’accaduto è quella di Tomba di Nerone e dalle ore 9:00 in poi il traffico nell’area ha dovuto sopportare inevitabili disagi con code sulla via Cassia in entrambe le direzioni di marcia.

Deviati anche i bus delle linee 201, 223 e 301 in entrambe le direzioni.

I mezzi pubblici da via Cassia sono infatti stati deviati in via Oriolo Romano, via dei Due Ponti, via Ischia di Castro, via Germana Stefanini e via di Grottarossa.

L’Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’incidente.