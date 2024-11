Bus turistici, nuova stretta a Roma: meno traffico intorno al Colosseo e via Ludovisi

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patané, ha firmato una direttiva volta a limitare la presenza dei bus turistici nelle aree più sensibili della città, tra cui via Claudia, nei pressi del Colosseo, e via Ludovisi.

L’obiettivo è ridurre il traffico e il caos urbano, un problema amplificato dai numerosi cantieri in corso e dalla prospettiva di un afflusso massiccio di pellegrini per il Giubileo.

La decisione arriva in risposta alle crescenti difficoltà di gestione della viabilità nella Capitale, dove i bus turistici rappresentano un nodo critico.

Fermare l’invasione del centro:

Patanè ha spiegato che il vero obiettivo è quello di evitare di congestionare il centro con i torpedoni:

“A fine anno ci saranno 130mila permessi complessivi, l’anno scorso sono stati 110mila. E nel 2025 saranno di più. Questo non ce lo possiamo permettere”, ha detto Patanè come riportato da l’agenzia Dire.

Cosa prevede la stretta:

La stretta prevede la riduzione delle soste consentite ai bus turistici nelle aree indicate, con l’introduzione di alternative logistiche studiate per garantire il trasporto dei visitatori verso i punti di interesse senza gravare sul traffico urbano.

Si punta anche a migliorare la qualità dell’aria e a preservare l’ambiente storico e culturale delle zone interessate.

“Finalmente, grazie a un intenso lavoro di confronto e pianificazione, si è giunti a una svolta fondamentale per mettere in sicurezza due aree centrali e strategiche di Roma, via Claudia e via Ludovisi – spiegano Mariano Angelucci e Riccardo Corbucci ,rispettivamente presidenti delle commissioni capitoline Turismo e Roma Capitale -.

Questi interventi rappresentano un risultato significativo per migliorare la viabilità cittadina e la qualità della vita dei residenti, garantendo al contempo il rispetto delle attività economiche. Infatti, gli operatori potranno proseguire le loro attività in zone limitrofe, evitando un impatto negativo sull’economia locale”.

La direttiva prevede, in particolare, per via Claudia l’eliminazione degli stalli per i bus turistici e la possibilità di deviare la sosta verso via dei Laterani.

Mentre nell’area di via Ludovisi il percorso di questi mezzi sarà modificato con una soluzione alternativa che prevede il passaggio attraverso Villa Borghese, evitando l’immissione in strade congestionate come Porta Pinciana e corso d’Italia.

Le tariffe:

“Un altro risultato particolarmente rilevante – spiegano inoltre, Angelucci e Corbucci – è stato ottenuto in tema di tariffe agevolate per i bus turistici, previste nell’ambito della stessa ordinanza”. Sarà, infatti, garantito uno sconto per: gite scolastiche, persone con disabilità, diocesani che effettuano pellegrinaggi pastorali.

“Questa misura, fortemente richiesta dalla commissione Turismo – continuano i presidenti delle due commissioni – è un importante segnale di attenzione verso le categorie più fragili, il settore educativo e le esigenze spirituali legate ai pellegrinaggi.

Ringraziamo l’assessore Patanè per l’impegno e la disponibilità dimostrati nel trovare soluzioni che coniugano tutela del patrimonio cittadino, sostenibilità e attenzione alle esigenze economiche e sociali.

Questo dialogo costruttivo e continuo ci permette di migliorare progressivamente l’organizzazione della città, rendendo Roma più vivibile per cittadini, operatori e turisti”.

