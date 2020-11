“+BusXRoma” a San Basilio.

I nuovi bus acquistati da Roma Capitale – informa un comunicato del Campidoglio – sono in esercizio anche nel quadrante nord-est di Roma a servizio della periferia di San Basilio. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato oggi le vetture che servono a migliorare i collegamenti con i quartieri di Nuovo Salario, Montesacro, Talenti, Casal Boccone, Torraccia, Casal Monastero, e la linea B della metropolitana. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura e l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

I nuovi mezzi in servizio fanno parte della tranche di 328 bus acquistati da Roma Capitale e si aggiungono ai 227 già su strada dallo scorso anno.

Inoltre dal 14 settembre a San Basilio è attiva la nuova linea circolare 424 grazie alla quale il quartiere ha un collegamento diretto e dedicato con il nodo di interscambio della stazione della metro B di Ponte Mammolo.

“Continuiamo a portare nuovi bus nelle nostre periferie per migliorare e potenziare il trasporto pubblico in città. Grazie agli acquisti di Roma Capitale rinnoviamo oltre la metà del parco mezzi di Atac. Sono investimenti mai fatti prima per garantire un servizio migliore, collegamenti più rapidi ed efficienti”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Rinnoviamo la flotta, facciamo nuovi investimenti, assumiamo personale e tuteliamo i lavoratori. Stiamo dimostrando con i fatti che il percorso avviato per rilanciare il trasporto pubblico a Roma era quello giusto. I nuovi bus aumenteranno i collegamenti a beneficio di tutti”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.