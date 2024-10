Roma, le pensiline Atac diventano smart. Gualtieri presenta “Eterna”

A partire dal 20 novembre, Roma accoglierà le prime 20 pensiline high-tech firmate Atac, ribattezzate Eterna. Queste innovative strutture, realizzate con materiali trasparenti, segneranno una vera e propria rivoluzione per chi utilizza il trasporto pubblico, trasformando l’attesa in un’esperienza interattiva e accessibile.

Le pensiline sono pensate per rispondere alle esigenze dei cittadini moderni, combinando tecnologia avanzata, design inclusivo e sostenibilità.

Un’esperienza d’attesa interattiva e inclusiva:

Ogni fermata Eterna sarà dotata di funzionalità all’avanguardia. Un’ampia pedana offrirà lo spazio necessario per carrozzine, agevolando mamme con bambini e persone con disabilità.

Non solo: a disposizione degli utenti ci sarà una presa USB per ricaricare i dispositivi elettronici, mentre un touchscreen interattivo da 32 pollici permetterà di consultare in tempo reale i tempi di attesa dei bus, gli orari, i flussi di traffico e altre informazioni utili, disponibili in italiano e inglese.

In questo modo, l’attesa non sarà più passiva: i passeggeri avranno la possibilità di accedere a una vasta gamma di informazioni con un semplice tocco, rendendo l’esperienza di utilizzo dei mezzi pubblici molto più fluida e coinvolgente.

Pensiline accessibili a tutti:

L’accessibilità è uno degli aspetti centrali del progetto Eterna. Le pensiline saranno dotate di strumenti di supporto per persone con disabilità, come un messaggio sonoro attivabile e un sistema Navilens integrato, pensato per ipovedenti. Attraverso un Qr code, gli utenti potranno collegarsi a un’app dedicata, ricevendo tutte le informazioni necessarie in modo semplice e intuitivo. Questa attenzione all’inclusione garantisce un’esperienza di trasporto pubblico accessibile a tutti i cittadini, senza esclusioni.

Il “Piano fermate smart”: un investimento per il futuro

Il progetto delle fermate smart rientra in un più ampio Piano fermate smart, un’iniziativa di partenariato pubblico-privato che prevede un investimento complessivo di 165 milioni di euro, di cui 47,5 milioni finanziati con i fondi del Giubileo. In totale, saranno installate 435 pensiline high-tech e 405 paline digitali, mentre verranno riqualificati oltre 1.300 pensiline esistenti e 8.200 paline elettroniche e tradizionali, per un totale di 9.500 impianti rinnovati.

L’obiettivo è ambizioso: entro la fine dell’anno si prevede di posizionare 100 nuove pensiline e 120 paline digitali, con l’intero progetto che dovrebbe concludersi entro il primo semestre del 2025. I lavori procederanno a ritmo serrato, garantendo un rinnovamento veloce e capillare su tutto il territorio della Capitale.

Distribuzione delle fermate: attenzione al patrimonio Unesco

La distribuzione degli impianti sarà attenta a valorizzare il cuore storico di Roma, con particolare riguardo per l’area Unesco. In totale, 123 pensiline saranno installate all’interno del perimetro del sito Patrimonio dell’Umanità, mentre altre 137 verranno posizionate al di fuori del centro storico. Per quanto riguarda le nuove paline digitali, 163 saranno collocate nel sito Unesco e 243 nei quartieri più periferici.

L’impegno del sindaco Gualtieri e dell’assessore Patanè:

A presentare il prototipo delle pensiline smart è stato il sindaco Roberto Gualtieri, durante una visita al quartier generale di Atac in via Prenestina.

Nel corso del sopralluogo, Gualtieri ha illustrato l’importanza del progetto non solo in vista del Giubileo, ma come parte di un ampio piano di rinnovamento del trasporto pubblico romano, che include la riqualificazione delle linee metro e la sostituzione dei binari dei tram.

“Le pensiline dismesse non finiranno in discarica, ma verranno ricondizionate e installate dove c’è più bisogno”, ha spiegato il sindaco, sottolineando come questo approccio sostenibile sia parte integrante della strategia di rinnovamento di Atac. Gualtieri ha anche ringraziato il direttore generale di Atac, Zorzan, e tutti i dipendenti dell’azienda per l’impegno profuso in questo progetto.

Anche l’assessore ai Trasporti Eugenio Patanè ha sottolineato i benefici della rivoluzione smart: “Grazie alle nuove pensiline, garantiamo ai cittadini una migliore accessibilità al trasporto pubblico e una maggiore trasparenza. Con un semplice tocco, ogni utente potrà consultare facilmente il proprio itinerario e pianificare gli spostamenti in modo più efficiente”.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙