Caccia ai latitanti a Roma: 4 arresti. Tradito dall’hotel il responsabile di un omicidio

Non c’è scampo per chi tenta di sfuggire alla giustizia tra le pieghe della metropoli. Le ultime 24 ore hanno visto un’accelerazione nei rintracci di soggetti gravati da sentenze definitive, con operazioni che hanno toccato diversi quadranti della Capitale, dalla Casilina al litorale.

Il sistema “Alloggiati Web” incastra il ricercato

L’arresto più significativo è avvenuto lungo la via Casilina. Un cittadino albanese di 34 anni, condannato per un omicidio colposo avvenuto a Roma nel giugno 2014, pensava di poter passare inosservato prendendo una stanza d’albergo.

Tuttavia, la sua registrazione è rimbalzata immediatamente sui terminali della Questura tramite il portale “Alloggiati Web”.

Le Volanti hanno raggiunto la struttura ricettiva in pochi minuti, prelevando l’uomo e conducendolo a Rebibbia, dove dovrà scontare un anno e quattro mesi di reclusione.

Gli altri interventi: dall’Eur a Primavalle

L’attività investigativa ha portato a risultati concreti anche in altre zone:

Zona Colombo: Gli agenti del locale Commissariato hanno rintracciato un 32enne romano. L’uomo era ricercato da novembre scorso per una serie di furti aggravati e ricettazione messi a segno tra il 2013 e il 2016. La sua pena definitiva è di 1 anno, 8 mesi e 28 giorni.

Lido di Roma e Primavalle: In un’operazione congiunta tra il X e il XIV Distretto, sono finiti in cella un 44enne albanese (per reati legati al traffico di stupefacenti) e una donna romana di 52 anni, che deve scontare una condanna definitiva per rapina.

