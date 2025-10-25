Cade dal parapetto del Pantheon, morto turista giapponese

Tragedia in pieno centro a Roma, nella serata di venerdì 24 ottobre. Un turista giapponese di 70 anni è morto dopo essere precipitato dal parapetto del muro perimetrale del Pantheon, in piazza della Rotonda. Un volo di circa sette metri, rivelatosi fatale.

L’allarme è scattato poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco della squadra A2, che hanno forzato il cancello d’ingresso in via della Palombella per raggiungere la zona interna dove l’uomo era caduto. Ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti. Secondo una prima ipotesi, il settantenne si sarebbe sportato oltre il parapetto per scattare una foto o un selfie, perdendo l’equilibrio e cadendo nel vuoto.

Non si esclude tuttavia nessuna pista: gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere della zona.

La salma dell’uomo è stata trasferita in ospedale per l’autopsia, come disposto dall’autorità giudiziaria.

