Cade un albero su Viale Mazzini all’alba: strada chiusa e traffico deviato

Era ancora presto questa mattina quando un albero è improvvisamente crollato su viale Giuseppe Mazzini, nel cuore del quartiere Prati.

Un boato, poi rami e tronco hanno occupato completamente una carreggiata, all’altezza del civico 33, paralizzando il traffico diretto verso il Lungotevere.

Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti, svegliati dall’inconsueto rumore. Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie del I Gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale, che hanno immediatamente transennato l’area e disposto la chiusura temporanea del tratto di strada compreso tra piazza Mazzini e via Ruffini, per consentire la rimozione dell’albero in sicurezza.

Per fortuna, nessun passante o automobilista è rimasto coinvolto nel crollo.

Autobus deviati, disagi per i pendolari

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sul trasporto pubblico. Le linee 495 e 628, dirette rispettivamente verso stazione Tiburtina e via Cesare Baronio, sono state deviate su via Oslavia, piazza Bainsizza, viale Carso e lungotevere Oberdan, passando per Ponte Matteotti.

Un disagio non da poco per i tanti romani in viaggio verso il lavoro.

Cause e controlli in corso

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il cedimento dell’albero, ma non si esclude che a favorirlo sia stato il caldo intenso degli ultimi giorni, unito alla fragilità di alberature sempre più a rischio nelle aree urbane. La polizia locale ha informato gli uffici del Servizio Giardini per le verifiche del caso.

