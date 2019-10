Caffarella, iniziati gli sgomberi

Portato a termine lo sgombero di un’area occupata abusivamente all’interno del parco della Caffarella, nel parco regionale dell’Appia Antica. E’ il primo di una serie di interventi programmati con cui Roma Capitale rientra in possesso di terreni e manufatti espropriati da oltre un decennio.

Gli edifici del complesso, ex sede di una concessionaria automobilistica, erano stati espropriati nel 2007 e uno di essi era stato dichiarato pericolante. Per liberare il parco da questa e da altre occupazioni abusive che si sono protratte nel tempo, il Campidoglio ha istituito un tavolo tecnico composto dai soggetti coinvolti – Dipartimenti Tutela Ambientale e Patrimonio, Ente Regionale Parco dell’Appia Antica, Municipi Vii e VIII, Polizia Locale – che in tempi brevi ha ricostruito l’iter giuridico-patrimoniale, consentendo di procedere con gli interventi di sgombero.

Alla delicata operazione, coordinata dal Dipartimento Tutela Ambientale, hanno partecipato la Polizia Locale (nucleo Pronto Intervento Centro Storico e agenti dei gruppi territoriali VII Tuscolano e VIII Tintoretto), i guardiaparco del parco dell’Appia Antica e la Asl Roma 2 (Tutela Animali).

L’area, messa in sicurezza per consentire lo svolgimento delle operazioni di sgombero e pulizia, verrà sorvegliata giorno e notte dagli agenti della Polizia Locale e dai guardiaparco, per prevenire incidenti e ulteriori occupazioni.

“Dopo oltre dieci anni riportiamo la legalità all’interno del parco dell’Appia Antica e, nello specifico, nel parco della Caffarella”, afferma la sindaca Virginia Raggi. “Con questa operazione restituiamo ai cittadini i beni di Roma. Oggi abbiamo effettuato un’operazione complessa, che ha richiesto l’intervento di numerosi soggetti e competenze a tutela di questo straordinario patrimonio ambientale e architettonico. Proseguiamo la nostra lotta contro gli abusi e per il rispetto della legge”.