Calcio, Bonessio: 14 luglio ‘Campioni’ in Campidoglio

Venerdì 14 luglio 2023 alle ore 11.00 nell’aula Giulio Cesare in Campidoglio si svolgerà la presentazione del libro ‘Campioni’ di Giorgio Martino, Roberto Pruzzo, Francesco Goccia, Marco Gialloreti e Marianna Monello che racconta le gesta della Roma campione d’Italia nel 1982/83.

L’evento organizzato dalla Presidenza X Commissione Sport di Roma Capitale in collaborazione con la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli si svolge in occasione del 40° anniversario della vittoria dello scudetto da parte della squadra del presidente Dino Viola e allenata da Nils Liedholm.

Insieme ad alcuni protagonisti di quella indimenticabile stagione, vogliamo ricordare i momenti che hanno reso grande la nostra città e rivivere le emozioni che quei ‘ragazzi’ straordinari continuano ancora oggi a regalarci.

Così in una nota il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Ferdinando Bonessio.