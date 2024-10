Caliste-Di Cagno: Giubileo del Municipio V, un evento di condivisione e speranza per i dipendenti e famiglie

“Sabato 11 gennaio 2025, il Municipio V di Roma si appresta a vivere un momento straordinario con la celebrazione del proprio Giubileo, una novità assoluta per la pubblica amministrazione.

In occasione dell’udienza generale del sabato mattina in Piazza San Pietro, il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, insieme alla Presidente della Commissione Speciale Giubileo, Olga Di Cagno, invita tutti i dipendenti del Municipio, i loro familiari e chiunque desideri partecipare a unirsi a questa giornata di riflessione, unità e speranza. Il Municipio V rappresenta un luogo di incontro e dialogo tra culture diverse, un territorio radicato in profonde tradizioni religiose e aperto alle nuove comunità che qui hanno trovato casa.

Il Giubileo del Municipio vuole essere un momento speciale, pensato proprio per celebrare la coesione e l’impegno di chi contribuisce ogni giorno alla crescita del territorio. In merito all’iniziativa, il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha dichiarato: “Celebrare un Giubileo dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie è un’occasione unica per esprimere riconoscenza e riflettere insieme sul profondo significato di appartenenza e di servizio. È un momento che ci ricorda l’importanza di lavorare fianco a fianco per il bene della comunità, mantenendo viva la speranza in un futuro di coesione e rispetto. In questa giornata, vogliamo unirci nella spiritualità e nella gioia condivisa.”

La giornata proseguirà con una Santa Messa celebrata appositamente per i dipendenti e i loro familiari da Monsignor Valerio Di Palma, Canonico di San Pietro, per offrire a tutti un momento di raccoglimento e comunione”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e la Presidente della Commissione Speciale Giubileo, Olga Di Cagno.