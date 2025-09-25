Caliste – Lostia: il Municipio V avvia un percorso per ripensare gli spazi della memoria storica

”Oggi la Giunta del Municipio Roma V ha approvato una memoria che propone il percorso di riprogettazione di Piazza delle Camelie, nel cuore del quartiere Centocelle, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi pubblici più significativi del territorio, unendo qualità ambientale e valorizzazione della memoria storica. La piazza ospita una stele dedicata ai partigiani dell’ottava zona, simbolo della Resistenza romana e del contributo fondamentale del quartiere alla lotta antifascista e un Vector in memoria dell’ingresso delle truppe alleate a Roma.

L’intervento punta a rendere questo luogo uno spazio di narrazione e partecipazione per la comunità. “Vogliamo caratterizzare piazza delle Camelie come luogo di socialità, bellezza e memoria, con incremento del verde urbano, creazione di spazi ombreggiati e accessibili e valorizzazione della Memoria partigiana attraverso strumenti di comunicazione visiva e didattica – dichiara il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste –Un ringraziamento dell’assessora capitolina ai LLPP. Ornella Segnalini per condividere, con noi, questo percorso fin dall’assemblea pubblica fatta con i residenti”.

“Vogliamo rispettare la vocazione storica di Centocelle – sottolinea l’assessora municipale ai LLPP. Maura Lostia – un quartiere che ha sempre difeso la propria identità con la partecipazione attiva dei cittadini”. L’intervento, con l’obiettivo di trasformare Piazza delle Camelie in un punto di riferimento per la comunità, capace di coniugare verde, socialità e memoria storica, dovrà essere inserito nel piano degli investimenti comunali.

