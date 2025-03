Caliste-Lostia: Riunione con RFI e istituzioni competenti sulla viabilità del Vallo ferroviario

«Oggi abbiamo convocato un incontro con RFI, il Dipartimento Mobilità, Roma Servizi per la Mobilità, la Polizia Locale e l’Assessorato capitolino alla Mobilità per affrontare le criticità legate ai frequenti cambi alla viabilità nell’area interessata dai lavori del Vallo Ferroviario e nelle zone limitrofe. In particolare, abbiamo sottolineato la necessità di una maggiore tempestività nella comunicazione delle modifiche affinché residenti e viaggiatori possano organizzarsi al meglio.

A tal proposito, visto che da domani e fino al 17 marzo verrà chiusa al transito veicolare Circonvallazione Casilina nel tratto compreso tra via del Pigneto e via Luigi Filippo De Magistris, abbiamo chiesto un cronoprogramma dettagliato delle prossime fasi dei lavori, così da poter informare con anticipo cittadini e utenti del trasporto pubblico. Sul fronte della mobilità pubblica, il nuovo assetto della viabilità comporterà modifiche alle linee 105, MC e N11.»

Lo dichiarano in una nota congiunta, Mauro Caliste presidente del Municipio V e Maura Lostia assessora municipale alla mobilità

«Abbiamo inoltre richiesto – prosegue la nota – un potenziamento del trasporto pubblico locale per mitigare i disagi, un’ipotesi attualmente in valutazione da parte dell’Assessorato alla Mobilità e di ATAC. Infine, abbiamo avanzato la proposta di una revisione degli stalli di sosta in via Ettore Fieramosca, per la quale nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo tecnico per verificarne la fattibilità.

Tra le attività promosse dal Municipio, ascoltando le istanze dei residenti, abbiamo predisposto una memoria, da discutere nella seduta di Giunta di giovedì prossimo, con la richiesta di dotare il quartiere Pigneto di soste parcometrate (striscia blu) per le quali ovviamente i residenti sono esentati. Inoltre abbiamo richiesto ai Dipartimenti competenti la sospensione temporanea riguardo le nuove installazioni di colonnine elettriche nel quartiere».

«Siamo consapevoli – conclude – che l’opera del Vallo Ferroviario rappresenti un’infrastruttura strategica per il quadrante est della Capitale, con benefici a lungo termine per la mobilità dell’intera area. Tuttavia, riteniamo indispensabile garantire il massimo supporto ai cittadini residenti e ai viaggiatori che ogni giorno attraversano questa zona per raggiungere la periferia est, sia con mezzi privati che con il trasporto pubblico locale. Seguiranno aggiornamenti sulle decisioni prese e sulle eventuali misure aggiuntive per minimizzare i disagi».

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.