Caliste-Lostia: Tramvia Termini-Tor Vergata: un’opportunità strategica per il territorio che non possiamo perdere

“Esprimiamo profonda preoccupazione per il diniego del Rettore dell’Università di Tor Vergata rispetto al progetto della tramvia Termini-Tor Vergata. Riteniamo fondamentale sottolineare che questo intervento rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio e per l’intera città di Roma, non solo sul piano della mobilità sostenibile, ma anche per la qualità della vita di residenti, studenti e lavoratori.

La tramvia Termini-Tor Vergata non è semplicemente un’infrastruttura, ma un’opera strategica e nodale per il potenziamento del trasporto pubblico su ferro, capace di collegare in modo rapido ed ecologico il centro cittadino con una delle aree universitarie e ospedaliere più importanti d’Italia.

L’integrazione di questa infrastruttura con il tessuto urbano e la rete di trasporti esistente non solo favorirebbe una mobilità più efficiente, ma contribuirebbe anche a ridurre traffico e inquinamento, rendendo più accessibili i servizi fondamentali dell’area.

Auspichiamo, con spirito costruttivo e collaborazione istituzionale, che il Rettore voglia riconsiderare la propria posizione. Crediamo fermamente che, attraverso un dialogo aperto e approfondito si possa trovare una soluzione condivisa che valorizzi gli interessi della comunità accademica e quelli del territorio.

Siamo convinti che il nostro impegno comune debba essere orientato alla realizzazione di progetti di grande visione e di lungo respiro, come questa tramvia, capaci di costruire una città più moderna, vivibile e sostenibile. Invitiamo tutte le istituzioni coinvolte a lavorare insieme per superare le attuali difficoltà, nell’interesse collettivo della cittadinanza e del futuro della nostra città”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessora alla Mobilità Maura Lostia.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.