Caliste: Preservare il lavoro della rete Quarticciolo

“C’è una rete per debellare quello che c’è al Quarticciolo. È una battaglia che facciamo da tre anni e non vorremmo venga vanificata“.

Lo ha affermato il presidente del V Municipio Mauro Caliste, in audizione alle commissioni riunite Bilancio e Ambiente in merito al dl Emergenze applicato al quartiere romano del Quarticciolo.

“Ho partecipato col sindaco Gualtieri all’incontro con Mantovano – ha aggiunto – c’è stata data massima rassicurazione sul coinvolgimento del Comune, del Municipio e delle realtà locali.

Ma devo essere sincero:alcune dichiarazioni di esponenti politici dei giorni successivi hanno tagliato fuori l’amministrazione locale.

Proprio quel giorno noi abbiamo portato l’elenco di tutti i lavori fatti e le idee che pensavamo di realizzare nel quadrante.

Questo è il nostro obiettivo e quello che stiamo facendo. Vogliamo dare aiuto ai tanti bravi cittadini che vivono sul territorio“.

Caliste si è detto “sorpreso” dalle modalità del dl Emergenze: “Sul Quarticciolo stiamo lavorando fin dal nostro insediamento, e per la sicurezza anche con il prefetto.

Abbiamo fatto diversi Cosp che hanno portato agli interventi che abbiamo visto di recente – ha ricordato – che hanno colpito alla testa i delinquenti di quel quartiere“.

“Sono poi iniziati i lavori di costruzione di una piscina a via Locorotondo: ci sarà un bando.

E poi i lavori per realizzare un asilo fermo dal 2016, la progettazione del Teatro dell’Opera, centri professionali per i ragazzi seguiti dai servizi sociali, i lavori per un parco attrezzato e sportivo.

Ci sono tante iniziative realizzate di concerto con le realtà locali. Abbiamo fatto incontri con le università con cui collaboriamo per dare sviluppo al quartiere. Facciamo battaglie perché non chiuda il Consultorio, che apre ormai solo una volta a settimana.

Una battaglia coi comitati, con la parrocchia, con altre confessioni religiose“.

