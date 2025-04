Caliste-Scalia: il Festival dell’Architettura arriva a Centocelle

Quest’anno il Municipio V partecipa attivamente al Festival dell’Architettura di Roma (FAR 2025), promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (OAR), che si concentra sul quadrante est della città con l’obiettivo di attivare processi urbani partecipati e rigenerare gli spazi pubblici.

Per l’edizione 2025, grazie alla collaborazione con il Municipio, Piazza dei Mirti nel quartiere Centocelle sarà una delle due aree protagoniste della call pubblica rivolta a team interdisciplinari di progettisti, architetti, designer, artisti e creativi, chiamati a proporre installazioni temporanee capaci di offrire nuove visioni per il territorio.

“Siamo orgogliosi che l’Ordine abbia accolto la candidatura di Piazza dei Mirti come uno dei luoghi cardine di questa edizione del Festival,” dichiara Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V. “Piazza dei Mirti, già trasformata dalla presenza della fermata della metropolitana, rappresenta un esempio di spazio pubblico vivo, compatto dal punto di vista sociale e in continua evoluzione. Il coinvolgimento della cittadinanza e degli architetti attraverso il FAR ci permette di immaginare e costruire insieme nuove possibilità di fruizione urbana, puntando su qualità, innovazione e partecipazione.“

La call, gratuita e aperta fino al 18 giugno 2025, mira a selezionare progetti di installazioni che dovranno essere in grado di interpretare i bisogni e le potenzialità del luogo, rispettandone l’identità ma anche proponendo nuovi linguaggi per gli spazi pubblici. La selezione terrà conto di criteri quali originalità, interazione con la cittadinanza, sostenibilità ambientale e accessibilità.

“Attraverso questa iniziativa vogliamo rendere ancora più evidente come l’urbanistica debba essere strumento di partecipazione e rigenerazione sociale, non solo tecnica,” sottolinea Sergio Scalia, assessore all’Urbanistica del Municipio V. “Siamo felici di contribuire alla creazione di un laboratorio a cielo aperto dove architettura, arte e cittadinanza possano dialogare, portando beneficio concreto ai nostri quartieri.”

Il Festival dell’Architettura di Roma – FAR 2025 si svolgerà dal 20 al 25 giugno 2025, con eventi, incontri culturali e installazioni negli spazi urbani selezionati. I progetti vincitori della Call saranno annunciati nella giornata conclusiva del Festival, presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Roma alla Casa dell’Architettura.