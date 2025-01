Caliste: “Solidarietà all’Agente di Polizia Locale minacciato di morte Roma”

“Esprimiamo piena solidarietà e vicinanza all’agente di Polizia Locale vittima di gravi minacce di morte da parte di un pregiudicato detenuto nel carcere di Rebibbia, in seguito a un intervento presso il campo nomadi di via dei Gordiani che ha portato all’arresto dello stesso“.

“Questo gravissimo episodio – prosegue – costituisce un attacco inaccettabile al lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine, impegnate senza sosta per garantire sicurezza e legalità nella nostra città.

Nessuna intimidazione può essere tollerata, né deve minare la serenità e la sicurezza di chi serve la comunità con dedizione e coraggio.

Deve essere profuso il massimo impegno per proteggere e tutelare l’agente e la sua famiglia, assicurando loro ogni forma di supporto necessario.

Allo stesso tempo, confidiamo che le autorità competenti perseguano con determinazione queste minacce, riaffermando il principio che la legge e la giustizia prevalgono sempre su chi tenta di minacciarle. Esprimiamo inoltre la nostra gratitudine a tutti gli operatori delle Forze dell’Ordine per il prezioso servizio svolto“.

Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste.

