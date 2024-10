Cambio al vertice della Brigata Granatieri di Sardegna: il generale Giuseppe Diotallevi subentra al comando

Il generale di brigata Giuseppe Diotallevi è stato nominato nuovo comandante della storica Brigata Granatieri di Sardegna e del Raggruppamento Lazio-Abruzzo nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

La cerimonia ufficiale di passaggio di consegne si è svolta giovedì mattina presso la caserma “Antonio Gandin”, segnando il cambio di comando dal generale di brigata Giovanni Brafa Musicoro al generale Diotallevi.

L’evento, denso di significato e tradizione militare, ha visto la partecipazione del comandante delle Forze Operative Sud, il generale di corpo d’armata Angelo Michele Ristuccia, oltre che delle più alte autorità militari, civili e religiose della regione.

La cerimonia è stata preceduta da momenti solenni, come la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti, seguita dalla celebrazione di una messa nella cappella della caserma, in onore dei militari che hanno sacrificato la loro vita per il Paese.

Nel suo discorso di commiato, il generale Brafa Musicoro ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento al personale dipendente per l’impegno costante e il forte spirito di servizio dimostrati in tutte le missioni operative e di addestramento affrontate sotto la sua guida.

Il generale Ristuccia, nel suo intervento, ha lodato il lavoro encomiabile della Brigata Granatieri, sottolineando l’importanza del loro contributo non solo sul suolo nazionale, ma anche nelle operazioni internazionali.

Ha ribadito quanto l’eccellenza dei Granatieri sia un simbolo di orgoglio per l’intero Paese, grazie alla professionalità e alla dedizione di ogni singolo militare.

Con questo passaggio di testimone, il generale Giuseppe Diotallevi si prepara a guidare una delle più prestigiose unità dell’Esercito Italiano, proseguendo l’importante opera della Brigata tanto sul fronte della sicurezza interna quanto nelle missioni all’estero.

