Camion dei vigili del fuoco sprofonda in una voragine a Torre Maura

Un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Torre Maura, nel VI municipio della Capitale, a causa di una voragine apertasi improvvisamente sulla strada.

L’episodio è accaduto ieri Mercoledì 12 Giugno intorno alle 18:00, quando i vigili del fuoco si erano recati nella zona per un intervento legato a una fuga di gas.

Il camion dei pompieri era stato parcheggiato tra via delle Anitre e via dei Colombi quando una delle ruote posteriori è sprofondata in una voragine, bloccando di fatto il mezzo.

Fortunatamente, nell’incidente non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno provveduto a chiudere al traffico il tratto di strada interessato dal crollo e a transennare la voragine.

