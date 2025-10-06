Camion in fiamme sul Raccordo: trasportava frutta e verdura

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 ottobre, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove un autocarro carico di frutta e verdura ha preso fuoco all’improvviso mentre viaggiava lungo la carreggiata esterna, poco prima dello svincolo per via Trionfale (uscita 2).

Erano circa le 15:30 quando è scattato l’allarme: colonne di fumo nero si sono alzate dal mezzo pesante, visibili a distanza, mentre gli automobilisti in transito si fermavano per segnalare l’incendio e mettersi in sicurezza.

Sul posto sono immediatamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco (9A di Prati e AB6), che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Nonostante il violento rogo, il conducente è rimasto illeso, riuscendo a mettersi in salvo in tempo.

L’autocarro, che trasportava cassette di frutta e ortaggi, è andato completamente distrutto.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il traffico è stato deviato su una sola corsia, con inevitabili rallentamenti lungo il tratto interessato.

Sul posto anche la Polizia Stradale, impegnata negli accertamenti di rito per chiarire le cause del rogo, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato provocato da un guasto meccanico.

