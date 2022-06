Camper per trasporto cavalli e carabinieri a cavallo al Parco Palatucci di Tor Tre Teste

13 giugno 2022, all’angolo sinistro di largo Cevasco, esattamente dove fino a qualche mese fa c’era un camper di un nomade/stanziale, noto un camper di colore verde con targa dei carabinieri e scritta bianca sul cofano “CARABINIERI”. Camper adibito al trasporto cavalli. Mi avvicino a piedi e percorrendo via Tovaglieri verso la biblioteca Rodari, intravedo due carabinieri sui loro cavalli. Erano all’ombra dei pini del parco Palatucci e presso “il nasone” del vicino laghetto delle anatre e delle tartarughe che a pochi metri regala la sua acqua fresca.

Sabato mattina a largo Cevasco abbiamo avuto anche la visita dell’Associazione Polizia di Stato con i loro quattro appartenenti e relativo camper. Purtroppo per loro, si son trovati lontani , e non si sono accorti del tentativo di furto da parte di un giovane che, “beccato” dal proprietario dell’auto, correva a perdifiato dentro al parco Palatucci. Forse la loro posizione era troppo decentrata, l’ombra scelta era del condominio di via Tovaglieri 17 e non degli splendidi alberi che fiancheggiano largo Cevasco, anche qui con il loro “nasone”

Da parecchi anni non ricevevamo due visite così importanti. Negli anni passati la Polizia a cavallo era nella quotidianità nel parco Palatucci.

Torneranno? E ci incontreremo di nuovo?