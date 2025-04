Campi rom nel mirino: furgoni e auto non assicurati, raffica di sanzioni tra Magliana e Marconi

Mattinata di controlli tra Magliana Vecchia e Marconi, dove i carabinieri hanno messo nel mirino i veicoli abbandonati o irregolari parcheggiati davanti ai campi nomadi.

Il bilancio è netto: nove mezzi sequestrati, tutti privi di assicurazione, e oltre 7.100 euro di multe elevate.

A condurre le operazioni sono stati i militari della compagnia Roma Eur e dell’8° Reggimento Lazio, che hanno presidiato la zona con una task force organizzata. Durante il servizio sono state identificate 342 persone, in gran parte di etnia rom e bosniaca, e verificati 59 veicoli.

Ma l’episodio più singolare è avvenuto quando una 25enne, già nota alle forze dell’ordine, è stata sorpresa mentre cercava di danneggiare il deflettore sinistro della sua stessa auto, già sequestrata perché senza assicurazione.

A tradirla è stata una tronchese, usata per forzare il vetro del veicolo. È scattata immediata la denuncia per danneggiamento e porto di armi o oggetti atti a offendere.

Nel frattempo, altri 9 soggetti sono stati sanzionati per aver lasciato in sosta su suolo pubblico otto auto e un furgone non assicurati. Per tutti è scattato il sequestro amministrativo dei mezzi, oltre alle multe, con un importo totale di 7.101 euro.

