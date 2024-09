Campidoglio: Avs, nuovo Regolamento per impianti telefonia mobile, occasione persa per fare meglio

“Roma si dota finalmente di un Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile. Come gruppo capitolino Alleanza Verdi-Sinistra abbiamo votato oggi in Aula la proposta per non lasciare la materia in un possibile vuoto tecnico-amministrativo oggettivamente pericoloso.

Allo stesso tempo riteniamo che si sia persa una occasione preziosa per fare meglio. Con gli emendamenti da noi presentati non volevamo in alcun modo bloccare l’innovazione tecnologica di cui la città ha bisogno soprattutto nell’ambito dei servizi sociali e della sicurezza.

Volevamo, invece, far prevalere il principio di precauzione per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini; chiedevamo che la gestione delle ubicazioni, il monitoraggio dell’inquinamento, la tutela del paesaggio e dell’ambiente fossero affidate all’Amministrazione comunale attraverso il Piano di localizzazione delle antenne.

Piano che prevedeva anche l’individuazione di aree pubbliche e che gli introiti dei canoni di locazione dovessero entrare nelle casse comunali per la valorizzazione delle proprie aree.

Crediamo che il Regolamento, così approvato, finirà per non limitare i contenziosi, con i comitati dei cittadini pronti a opporsi in sede giurisdizionale, in caso di collocazione di impianti di telefonia sui propri territori, con buona probabilità di accoglimento delle istanze da parte dei giudici amministrativi.

Nonostante i nostri emendamenti non siano stati accolti vogliamo comunque ringraziare i comitati, a partire da quello di San Saba, che si battono per la tutela dell’ambiente e della salute per averci supportato nella predisposizione di un regolamento che fosse innanzitutto rispettoso del principio di precauzione.”

Così in una nota i consiglieri capitolini dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

