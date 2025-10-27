Campidoglio, domani consiglio straordinario sul verde pubblico richiesto da Fdi

Si terrà domani martedi 28 ottobre alle ore 14 in Campidoglio il Consiglio Straordinario richiesto dal Gruppo di Fratelli d’Italia per discutere sullo stato del verde pubblico nella Capitale.

Un appuntamento che sarebbe dovuto svolgersi prima dell’estate, ma che è stato rinviato, nonostante l’evidente e crescente degrado del patrimonio arboreo e delle aree verdi romane.

Come annuncia il Presidente del Gruppo FDI in Campidoglio, Giovanni Quarzo, e come ribadiscono Marco Perissa, Presidente della Federazione Romana di FDI, e Piergiorgio Benvenuti, Responsabile del Dipartimento Ambiente di FDI Roma, il Consiglio sarà un’occasione per riportare al centro del dibattito la tutela delle alberature e del verde cittadino, oggi in una situazione di abbandono e cattiva gestione.

Durante la seduta, in piazza del Campidoglio saranno presenti cittadini, associazioni e comitati a difesa del patrimonio verde della Capitale, per chiedere con forza un cambio di passo rispetto a una gestione fallimentare che ha prodotto alberi abbattuti senza adeguata manutenzione, parchi trascurati e una città sempre più lontana dagli standard ambientali che merita.

Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di un piano serio e trasparente di manutenzione e tutela del verde urbano, a beneficio della sicurezza, della vivibilità e della bellezza della Capitale.

