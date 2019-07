Campidoglio: mostre, eventi e appuntamenti per il weekend

Per la prima domenica del mese, il 7 luglio ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Per informazioni www. museiincomuneroma.it .

Con il nuovo ticket FORUM PASS. Alla scoperta dei Fori si può accedere al percorso unificato dell’area archeologica dalForo Romano ai Fori Imperiali, realizzato grazie all’intesa siglata dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali e dal Parco archeologico del Colosseo per conto di Roma Capitale e MIBAC. Sono in tutto cinque gli ingressi dai quali si può accedere tutti i giorni all’area archeologica unificata: quattro del Parco Archeologico del Colosseo (largo Corrado Ricci, via Sacra in prossimità dell’arco di Tito, via di San Gregorio, via del Tulliano di fronte al carcere Mamertino) e uno della Sovrintendenza Capitolina (piazza della Madonna di Loreto vicino alla Colonna Traiana). L’orario di apertura al pubblico va dalle 8.30 alle 19.15 (ultimo ingresso ore 18.15). Per informazioni www. sovraintendenzaroma.it.

Fino al 1° settembre 2019, dal lunedì alla domenica dalle 20.45 alle 23.30 (ultimo ingresso alle 22.30), è possibile conoscereL’Ara com’era attraverso un progetto multimediale che utilizza particolari visori in cui elementi virtuali ed elementi reali si fondono al Museo dell’Ara Pacis. I visitatori sono trasportati in una visita immersiva e multisensoriale all’altare voluto da Augusto per celebrare la pace da lui imposta in uno dei più vasti imperi mai esistiti. L’esperienza, tra ricostruzioni in 3D e computer grafica, realtà virtuale e aumentata, della durata di circa 45 minuti, è disponibile in 5 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e tedesco. I visori non sono utilizzabili al di sotto dei 13 anni.

Lo straordinario progetto Viaggi nell’antica Roma, fino al 3 novembre attraverso due appassionanti spettacoli multimediali tutte le sere, racconta e fa rivivere la storia del Foro di Cesare e del Foro di Augusto. Grazie ad appositi sistemi audio con cuffie e accompagnati dalla voce di Piero Angela e dalla visione di filmati e proiezioni che ricostruiscono i due luoghi così come si presentavano nell’antica Roma, gli spettatori potranno godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico. I due spettacoli possono essere ascoltati in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese). Le modalità di fruizione sono differenti. Per il Foro di Augustosono previste tre repliche ogni sera (durata 40 minuti) mentre per il Foro di Cesare è possibile accedere ogni 20 minuti secondo il calendario pubblicato (percorso itinerante in quattro tappe, per la durata complessiva di circa 50 minuti, inclusi i tempi di spostamento).

Circo Maximo Experience : attraverso un percorso di visita immersiva, indossando gli appositi visori di tipo Zeiss VR One Plus accoppiati con smartphone di tipo iPhone e sistemi auricolari stereofonici, è possibile vedere il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino alla seconda guerra mondiale. Per maggiori informazioni call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00), www.circomaximoexperience.it.

Nel fine settimana sono in programma visite guidate condotte da personale specializzato nell’ambito del progetto di accessibilità Musei da toccare, ideato con l’obiettivo di realizzare musei ‘senza frontiere’, a misura di tutti, e offrire all’intero pubblico la possibilità di accedere alle strutture museali e alle aree archeologiche, facilitando l’accesso al patrimonio culturale e valorizzando le buone pratiche rivolte all’inclusione. Gli appuntamenti sono quattro: L’arte antica a portata di mano al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco il 5 luglio dalle 16.00 alle 18.30.

Gli animali a portata di mano al Museo Civico di Zoologia il 5 luglio dalle 15.30 alle 18.00. Il Museo di Roma e il suo racconto in-tatto al Museo di Roma, ancora il 5 luglio dalle 11.00 alle 13.30. Infine, Vedere con le mani: sentire le differenze, percepire i materiali, conoscere le storie Musei di Villa Torlonia, sabato 6 luglio dalle 11.00 alle 13.30. Le visite tattili-sensoriali sono visite speciali rivolte al pubblico dei visitatori con disabilità. Prenotazione obbligatoria al numero 060608 (tutti i giorni ore 9.00 – 19.00).

Ultimo appuntamento della serie Incontri tra la storia e le donne, realizzato in collaborazione con la Società Italiana delle Storiche, venerdì 5 luglio alla Galleria d’Arte Moderna. Alle 17.00, la prof.ssa Paola Stelliferi, dell’Università degli Studi Roma Tre, incontra il pubblico sul tema Il Femminismo. Ideologia, storia e società del Novecento italiano sono rilette da un altro – nuovo – punto di vista, quello appunto delle donne militanti e impegnate nella determinazione della realizzazione di una società meno patriarcale. Sono analizzati impatti e definizioni di un movimento e del suo impegno civile e sociale.

Visita didattica alla Casa Museo Alberto Moravia sabato 6 luglio alle 10.00 e alle 11.00 visita guidata a cura di Bellitalia 88: nell’attico affacciato sul Tevere, Moravia ha passato la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali. Una visita per scoprire il lato pubblico e privato di uno dei personaggi centrali della cultura italiana del ’900.

Ancora sabato 6 luglio alle 16.00 Il seme della libertà: la Costituzione della Repubblica Romana del 1849 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, un incontro a cura di Irene Manzi dedicato all’esperienza storica della Repubblica Romana del 1849, promosso nella ricorrenza del 170° anniversario, per l’ideazione e cura di Mara Minasi.

Numerose le attività previste per domenica 7 luglio, a cominciare da E vai col terno! Speciale prima domenica del mese, unavisita didattica ai Musei di Villa Torlonia alle 10.00 con biglietto gratuito alla scoperta di tutti e tre gli spazi espositivi della Villa.

Ancora domenica 7 luglio Ci vediamo alle 11! Speciale prima domenica del mese al Museo di Roma, alla Galleria d’Arte Moderna e al Museo di Roma in Trastevere. Visite guidate dedicate a tutti, alla riscoperta delle collezioni stabili, in occasione delle aperture con biglietto gratuito la prima domenica del mese.

Sempre domenica 7 luglio Una giornata con Marco Aurelio è una visita guidata ai Musei Capitolini alle 11.00 e alle 16.30 per adulti e bambini. La visita si svolgerà attraverso le raccolte dei Musei, esposte nei due edifici che insieme al Palazzo Senatorio delimitano la piazza del Campidoglio: il Palazzo dei Conservatori e il Palazzo Nuovo, collegati tra loro da una galleria sotterranea che ospita la Galleria Lapidaria e conduce all’antico Tabularium. Attraverso le arcate monumentali del Tabularium si potrà godere del suggestivo affaccio sul Foro Romano.

La Storia di pietra sempre ai Musei Capitolini e sempre il 7 luglio alle 11.00 è invece un laboratorio didattico per ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Il percorso si snoda attraverso la Galleria Lapidaria, dove sono raccolte oltre 1400 iscrizioni, che verranno utilizzate per ricostruire diversi aspetti della vita romana.

Visita guidata alla mostra Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte alla Casina delle Civette di Villa Torlonia,domenica 7 luglio alle 11.30. I visitatori saranno accompagnati in un percorso di scoperta della ceramica, medium privilegiato dell’artista/ceramista Clara Garesio nelle sue diverse declinazioni. Visita a cura di Clara Garesio e Francesca Pirozzi.

Infine, ZOOM nella camera oscura: Il pittorialismo fotografico è una visita guidata al Museo di Roma, ancora il 7 luglio alle 17.00 nell’ambito della mostra “Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’Ottocento a oggi”.

Molti gli appuntamenti del fine settimana al Museo di Zoologia: Dalla Terra all’Universo (il 5 luglio ore 16.30 e 17.30; il 6 luglioore 11.00 e 17.30; il 7 luglio ore 11.00, 12.00, 16.30 e 17.30) con proiezione nel planetario mobile per giovani e adulti: un percorso attraverso la storia delle osservazioni astronomiche, dagli antichi calendari ai potenti telescopi spaziali, fino alle conoscenze attuali sulla vita delle stelle, sulla natura dei pianeti e sull’espansione dell’universo. Spettacoli per bambini sabato 6 luglio insieme al Dottor Stellarium alla scoperta delle stelle (alle 12.00) e del sole (alle 16.30).

Oltre al grande patrimonio di collezioni permanenti, nei Musei della capitale sono sempre numerose, varie e interessanti lemostre da visitare durante il fine settimana. Ai Musei Capitolini, L’Arte Ritrovata propone un mosaico di testimonianze archeologiche e storico artistiche, dall’VIII secolo a.C. all’età moderna, altamente simbolico e rappresentativo della pluridecennale azione di salvaguardia operata dall’Arma dei Carabinieri.

Al Museo di Roma in Trastevere due le mostre in corso: fino all’8 settembre UNSEEN / NON VISTI, viaggio fotografico in un’Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall’attenzione della politica e dei media. Fino al 6 ottobreEmiliano Mancuso. Una diversa bellezza. Italia 2003 – 2018, dedicata al lavoro del fotografo, scomparso prematuramente lo scorso anno. Dalle immagini emerge un’umanità dolente, un’Italia ferita alla costante ricerca della sua identità in un perenne oscillare tra la conferma dello stereotipo e la cartolina malinconica.

Al Museo dell’Ara Pacis, Claudio Imperatore conduce alla scoperta di vita e regno del discusso imperatore romano, dalla nascita a Lione nel 10 a.C. fino alla morte a Roma nel 54 d.C., mettendone in luce la personalità, l’operato politico e amministrativo, il legame con la figura di Augusto e con il celebre fratello Germanico, il tragico rapporto con le mogli Messalina e Agrippina, sullo sfondo della corte imperiale romana e delle controverse vicende della dinastia giulio-claudia.

Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali prosegue fino al 18 ottobre Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell’antica Cina con reperti in bronzo, oro, giada e terracotta, databili dall’età del bronzo (II millennio a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.) provenienti da importanti istituzioni cinesi.

Al Museo di Roma due le mostre in corso: Roma nella camera oscura. Fotografie della città dall’ottocento a oggi, che illustra l’arte fotografica nella Capitale dalla nascita della fotografia ai giorni nostri; Fotografi a Roma è invece un’acquisizione straordinaria alle collezioni di Roma Capitale: 100 opere dall’intero progetto Commissione Roma, ideato e curato da Marco Delogu e sviluppatosi nell’arco delle quindici edizioni di “Fotografia. Festival internazionale di Roma”. Come “ospite d’onore” del Museo, inoltre, in esposizione Il carro d’oro di Johann Paul Schor (1615-1674), la celebre raffigurazione dei festeggiamenti che si tenevano per il Carnevale romano in epoca barocca, proveniente dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, l’esposizione dedicata all’archeologo e mercante d’arte Ludwig Pollak(Praga 1868 – Auschwitz 1943) racconta la storia professionale e personale del grande collezionista, le sue origini nel ghetto di Praga, gli anni d’oro del collezionismo internazionale fino alla tragica fine nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Volti di Roma alla Centrale Montemartini. Fotografie di Luigi Spina presenta immagini fotografiche che ritraggono 37 volti antichi in marmo o travertino, significativi esempi delle collezioni capitoline alla Centrale Montemartini.

Alla Galleria d’Arte Moderna, Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione, una riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le donne nelle diverse correnti artistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il Novecento e fino ai giorni nostri. Inoltre, nel chiostro giardino della Galleria d’Arte Moderna Wechselspiel, installazioni di Paolo Bielli e Susanne Kessler, un doppio percorso che si collega alla mostra in corso e alle sculture del chiostro.

Alla Casina delle Civette di Villa Torlonia La fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980 racconta la storia della vetreria artistica della Fratelli Toso a partire dal 1930, l’anno più importante per la ricerca della manifattura, fino al 1980, epoca in cui ha cessato la propria attività. Esposte più di 50 opere in vetro, tutti pezzi unici e rari provenienti direttamente dalla loro collezione. Sempre alla Casina delle Civette Clara Garesio. Mirabilia e Naturalia. Ceramiche e carte propone una selezione di opere fittili della storica ceramista di formazione faentina, tutti esemplari unici appartenenti alla più recente produzione dell’artista, con alcune opere inedite e installazioni site specific concepite per gli spazi del museo.

Al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese con Frank Holliday in Rome uno degli artisti del Club 57 – lo storico locale dell’East Village al quale recentemente il MoMA di New York ha dedicato una grande mostra – fa il suo primo ingresso in un’istituzione museale italiana attraverso 36 opere dipinte nel suo studio vicino a Piazza Navona, dove ha lavorato alacremente avendo come ispirazione le opere dei maestri della storia dell’arte. Il percorso espositivo comprende anche la proiezione del film inedito di Anney Bonney “Roman Holliday”.

Al Casino dei Principi di Villa Torlonia Luigi Boille. Luoghi di luce, scrittura del silenzio, curata da Claudia Terenzi e Bruno Aller, con il sostegno dell’Archivio Luigi Boille. Una panoramica di più di ottanta opere che raccontano il percorso artistico del Maestro dal 1958 al 2015.

Per i possessori della MIC card è gratuito l’accesso ai Musei Civici e ai siti archeologici e artistici della Sovrintendenza Capitolina. Sono inoltre gratuite le visite e le attività didattiche effettuate dai funzionari della Sovrintendenza Capitolina che rientrano nel biglietto d’ingresso al museo, mentre non sono comprese le mostre al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo dell’Ara Pacis e l’esperienza di realtà aumentata al Circo Massimo. La MIC card, al costo di 5 euro, permette l’ingresso illimitato negli spazi indicati per 12 mesi. Per informazioni www. museiincomuneroma

Alla Casa della Memoria e della Storia, venerdì 5 luglio è visitabile WOMEN. La mostra fotografica di Emanuela Caso, a ingresso libero, che racconta l’universo delle donne, le loro qualità ed espressioni in un lungo viaggio tra Oriente e Occidente.

Alla dal 4 luglio fino al 7 settembre 2019 è in programma la mostra Za e lo spazio a cura della Nettoon, che racconta la figura complessa e ricca di Cesare Zavattini con la sua prorompente e sconfinata forza creativa attraverso grandi pannelli che “guardano” il visitatore, cogliendo Za in alcuni momenti importanti della sua vita e lo sguardo vivo dei protagonisti delle sue opere. Presenti in mostra, inoltre, frasi che raccontano la sua figura, panelli di approfondimento e un documentario che ne illustra le opere. Per quanto riguarda Caleidoscopio, la stagione del Teatro all’aperto Ettore Scola, il programma prevede venerdì 5 alle 21.30, per la rassegna La grande fiction d’autore, la proiezione del documentario di Giacomo Durzi Ferrante fever, dedicato alla scrittrice Elena Ferrante. Sabato 6, sempre alle 21.30, nell’ambito della rassegna 35 anni BIM, la casa degli autori, in programma la proiezione del film di Michel Hazanavicius The artist mentre domenica 7 si chiude la settimana con la rassegna Film Opera e la proiezione de La Boheme di Giacomo Puccini, diretta in questa versione del 2014 dal maestro Ettore Scola.

Il Palazzo delle Esposizioni ospita tre mostre promosse da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e organizzate dall’Azienda Speciale Palaexpo. Mostre in Mostra un progetto espositivo a cura di Daniela Lancioni, che propone sei mostre di arte contemporanea che si sono tenute a Roma dagli anni Cinquanta agli anni Duemila, quelle di:Titina Maselli, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Carlo Maria Mariani, Jan Vercruysse, Myriam Laplante. Oltre sessanta opere in esposizione, offriranno ai visitatori la possibilità di riscoprire, i paesaggi espositivi di una Città nella quale l’arte contemporanea incide da molti decenni in maniera significativa.

Dal 7 giugno al 28 luglio a cura di Alessio De’ Navasques “Jeff Bark – Paradise Garage”, la prima personale in Italia del fotografo statunitense Jeff Bark che riunirà un corpus composto da più di cinquanta opere inedite, dedicate alla Città Eterna.

Fino al 14 luglio, a ingresso libero, nello spazio Fontana di Palazzo delle Esposizioni vi è Natura in i Tutti Sensi, una mostra-laboratorio per raccontare attraverso lo sguardo, il segno e il colore la poesia della natura.

Al Macro Asilo, il 5 luglio alle 18, nella Sala Cinema appuntamento con Viaggio a tempo negli spazi dell’arte a cura di Giorgio de Finis. La presentazione della due giorni d’arte realizzata a giugno presso la Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica di Roma, in anteprima il video-documentario realizzato da Giorgio de Finis dedicato al dispositivo esperienziale.

Il 6 luglio dalle 11 alle 17 nell’ AREA INCONTRI si terrà Baut Time una performance e un’indagine sulla non-linearità del tempo. Patterns ritmico/sonori/visivi, concepiti attraverso l’elaborazione della drammaturgia, vengono sviluppati e sedimentati a livello musicale-verbale-visivo- coreutico, lasciando che la casualità temporale crei nuovi insospettati abbinamenti.

Alle 15, sempre il 6 luglio, è in programma il laboratorio YVONNE EKMAN | OPERA PUBBLICA un progetto di opera d’arte partecipata e collettiva. Tutti potranno disegnare e colorare centinaia di tessere ceramiche create dall’artista, che andranno a comporre un’unica installazione finale.

Alle 18, invece, nell’auditorium analisi-incontro di Nicolas Provost cineasta e artista visivo belga che vive e lavora a New York e a Bruxelles.

Al Mattatoio è in corso fino al 14 luglio, la grande mostra TEX. 70 ANNI DI UN MITO. Curata da Gianni Bono, storico e studioso del fumetto italiano, in collaborazione con la redazione di Sergio Bonelli Editore, COMICON e ARF! Festival, la mostra racconterà– come Tex sia riuscito, dal 1948 a oggi, a entrare a far parte delle abitudini di lettura degli italiani.

Fino al 4 settembre in mostra “Chiara Dynys. Enlightening Books”, curata da Giorgio Verzotti, una rassegna che trasversalmente tocca diversi periodi dell’attività dell’artista.

Il venerdì 5, sabato 6, domenica 7 luglio, sempre alle 21, per la nuova stagione estiva di opera e balletto del Teatro dell’Opera di Roma, ritorna l’Aida di Verdi, uno spettacolo simbolo degli allestimenti nell’antico scenario delle Terme di Caracalla. Aida avrà un nuovo allestimento diretto da Jordi Bernàcer con regia, scene, costumi e luci di Denis Krief. In scena un cast internazionale darà voce ai personaggi del libretto di Antonio Ghislanzoni. Il Coro è diretto dal maestro Roberto Gabbiani. La coreografia di Giorgio Mancini è interpreta dal Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma. L’opera avrà i sottotitoli in italiano e in inglese.

All’Auditorium Parco della Musica continua la stagione estiva del Roma Summer Fest con sabato 6 luglio nella Cavea alle 21 Gazzelle, cantautore italiano nato e cresciuto a Roma, malinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, salito alla ribalta grazie all’acclamato album “Superbattito”.

Venerdi’ 5 luglio alla Casa del Jazz, per i Concerti nel Parco, Il Piccolo Principe a cura di Lucia Mascino, Filippo Timi e i Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Il racconto di Antoine de Saint-Exupéry, il più conosciuto della sua produzione letteraria, fra le opere letterarie più celebri del XX secolo e tra le più vendute della storia, in una rilettura sonorizzata in occasione della ricorrenza nel 2019 dei cinquanta anni dalla prima discesa dell’Uomo sulla Luna… Luna…pianeti…pianeta B612…quello del Piccolo Principe! Sabato 6 alle 21 per la prima volta assoluta Enrico Pieranunzi si esegue in Italia con una jazz orchestra formata da giovani talenti, la New Talent Jazz Orchestra di Mario Corvini, interamente dedicata alle sue composizioni. Ed ancora domenica 7 sempre alle 21 Funk Off, la Marchin’ Band che ha dato un senso nuovo al genere, legando un tipo di musica che unisce il groove della black music a composizioni e arrangiamenti di tipo jazzistico con movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo.