Campino, sgomberato campo rom di 4300 mq su via Appia Nuova

Sgomberato all’alba di giovedì 22 maggio un insediamento abusivo in via Appia Nuova, nel territorio di Campino.

L’area, di circa 4300 metri quadri, era stata trasformata in una baraccopoli e risultava occupata da 15 famiglie, per un totale di quaranta persone.

L’intervento, coordinato dal comandante della Polizia Locale Roberto Antonelli, ha visto impegnati carabinieri, polizia di Stato e due squadre del Reparto Mobile, oltre agli agenti della Polizia Locale di Ciampino.

Le operazioni si sono svolte senza disordini né resistenze, anche grazie a un lavoro di mediazione preventiva condotto nei giorni precedenti.

Tutti gli ex occupanti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nell’ambito di un fascicolo già aperto nel 2024.

Nel corso dello sgombero, il reparto cinofili della polizia locale ha ispezionato un immobile principale di 700 metri quadri, che sarà oggetto di immediata parziale demolizione per evitare nuove occupazioni.

Durante le operazioni è stata temporaneamente chiusa al traffico una bretella laterale dell’Appia Nuova, poi riaperta a conclusione dell’intervento.

