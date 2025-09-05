Campo nomadi via dei Gordiani: arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia

Serata ad alta tensione ieri intorno alle 19.00 al Campo nomadi di via dei Gordiani, dove gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale – V Gruppo Prenestino sono intervenuti dopo l’ennesima lite familiare sfociata in violenza.

Un uomo di 35 anni, di nazionalità bosniaca e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sorella. La donna, una 50enne, sarebbe stata colpita con brutalità nel corso di una discussione, fino a subire anche minacce di morte.

Secondo quanto ricostruito, il 35enne non sarebbe nuovo a simili comportamenti: le manifestazioni di violenza si sarebbero ripetute nel tempo, spesso alimentate dall’abuso di alcol.

Ieri, però, la situazione è precipitata: il suo stato di alterazione e la gravità dell’aggressione hanno imposto ai caschi bianchi di procedere con l’arresto immediato.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per la sorella, invece, dopo il trasporto in ospedale per le cure necessarie, sono state attivate le procedure di tutela e assistenza previste nei casi di violenza domestica.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.