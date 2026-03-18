Campo rom di via Candoni: utensili e arnesi da scasso nel passeggino. Denunciata 29enne

Un normale controllo si è trasformato in un intervento mirato, portando alla denuncia di una giovane donna trovata in possesso di attrezzatura di dubbia provenienza.

È accaduto nel campo di via Luigi Candoni, dove gli agenti del Gruppo XI Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale erano impegnati nelle consuete attività di vigilanza.

A destare l’attenzione degli operanti è stata una 29enne di origine bosniaca, residente nell’area, che si aggirava con un passeggino. Un dettaglio apparentemente innocuo, ma che ha insospettito gli agenti per la presenza di un voluminoso sacco nero sistemato al suo interno.

Il controllo e la scoperta

Fermata per un accertamento, la donna non ha saputo fornire spiegazioni convincenti sul contenuto del sacco. All’interno, gli agenti hanno rinvenuto una quantità significativa di attrezzatura: trapani, utensili da lavoro, dispositivi elettrici e diversi arnesi compatibili con attività di scasso.

Materiale eterogeneo, che ha subito fatto ipotizzare una possibile provenienza illecita.

Sequestro e denuncia

Alla luce delle incongruenze emerse, parte degli strumenti è stata sequestrata per consentire ulteriori verifiche sulla provenienza. La 29enne è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di ricettazione.

Sono ora in corso gli approfondimenti investigativi per ricostruire la filiera degli oggetti recuperati e accertare eventuali collegamenti con episodi di furto avvenuti in città.

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