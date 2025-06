Campo Testaccio , occupazione abusiva di locali di proprietà di Roma Capitale: intervento della Polizia Locale

È stato eseguito Giovedì 26 giugno un intervento da parte delle pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale per porre fine all’occupazione di alcuni locali dismessi del vecchio impianto di Campo Testaccio, di proprietà dell’amministrazione capitolina.

Pervenuta una segnalazione di movimenti sospetti nella zona al Dipartimento Grandi Eventi, Sport e Salute, è stato allertato il Gruppo della Polizia Locale competente per territorio, il quale ha pianificato un’operazione mirata per ieri mattina.

Gli agenti, accompagnati da un interprete, si sono recati presso il campo e hanno tratto in arresto due uomini di nazionalità ucraina, di 40 e 50 anni, intenti ad occupare i vecchi spogliatoi adiacenti all’asilo nido comunale e ad una cabina ACEA presenti nell’area. I soggetti coinvolti avevano anche danneggiato le strutture, abbattendo i mattoni posti a chiusura della porta degli spogliatoi e rompendo la serratura della cabina ACEA.

A seguito dell’intervento, sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici pubblici ai sensi degli articoli 633 e 639 bis del Codice Penale.

I due individui sono stati condotti presso gli uffici di via Macedonia per le procedure di fotosegnalamento e successivamente sono stati trasferiti all’ufficio stranieri di via Teofilo Patini per gli accertamenti di rito.

