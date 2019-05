Canili, Figliomeni-De Priamo (FDI): “Martedì seduta straordinaria Consiglio comunale su criticità”

“Finalmente dopo le nostre continue segnalazioni attraverso mozioni, interrogazioni, accessi agli atti, esposti ai Nas e la richiesta di un consiglio straordinario richiesto da Fratelli d’Italia, martedì prossimo ci sarà una seduta straordinaria per affrontare le molteplici e reiterate criticità dei canili e gattili comunali di Muratella e Ponte Marconi. La diffusione di malattie infettive che stanno portando alla morte diversi cani, la precaria situazione igienico-sanitaria del canile sanitario gestito dalla Asl Roma 3, la sperimentazione di alimenti sugli animali usati come cavie, la presenza di pseudo medici veterinari che non risultano iscritti all’albo, la mancanza di una commissione etica per la soppressione degli animali, sono soltanto alcune delle numerose problematiche che stanno investendo i due canili.

“Come Fratelli d’Italia abbiamo anche richiesto un commissario straordinario che si occupi dei canili comunali e stiamo portando avanti questa indagine a 360° che vuole smascherare tutte le inefficienze dell’Amministrazione pentastellata, che invece di curarsi del benessere degli animali di cui è tutrice in quanto proprietaria degli animali, dimostra la sua inettitudine insieme alla giunta Zingaretti che ha giurisdizione sulla parte sanitaria del canile.

“Ringraziamo le varie associazioni animaliste che lavorano all’interno di Muratella e Ponte Marconi, attraverso le quali siamo venuti a conoscenza di molti aspetti vergognosi che si stanno reiterando nel tempo, con la placida asserzione dell’Amministrazione grillina che, invece di controllare come suo dovere, si disinteressa totalmente del benessere dei nostri amici animali”.

Lo dichiarano i due esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea Capitolina e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio.